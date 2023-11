El Partido Popular y Vox han forzado de urgencia la votación para eliminar la Oficina Anticorrupción lo antes posible. Ambas formaciones, con el beneplácito del presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, han introducido la proposición de ley sobre esta cuestión en el pleno que se celebra el próximo martes en la Cámara Balear, que en principio no iba a ser legislativo. Una sesión plenaria donde también se votará la moción para eliminar el requisito del catalán en toda la función pública de Baleares.

Cabe recordar que la mesa del Parlament cuenta con una mayoría conservadora gracias a Le Senne, quién marca el desempate entre los dos representantes del PSOE y del PP. De hecho, no es la primera vez que el presidente de la Cámara fuerza el reglamento para beneficiar a los partidos del Govern, algo que ya sucedió con la votación del techo de gasto. En este sentido, el ultraconservador, en un movimiento táctico, incluyó en el mismo pleno la proposición no de ley de Vox sobre la libre elección de lengua. Todo ello para que coincidiera en el debate con el primer trámite de los presupuestos.―

Indignación en la oposición

La decisión de incluir la eliminación de la Oficina Anticorrupción de urgencia en el próximo pleno despertó la indignación por parte de los partidos de la oposición, quienes no entienden cuál es el criterio para llevar a cabo esta acción por parte de Le Senne. «Hace meses que esperamos llevar a pleno la comisión de investigación por el caso Metrovacesa y la Mesa y el presidente no lo hacen. Le hemos preguntado al presidente cuál es el criterio para fijar el orden del día y no hemos obtenido una respuesta satisfactoria», expresó el portavoz de Més per Mallorca en el Parlament, Lluís Apesteguia.

Por su parte, la diputada de Unidas Podemos, Cristina Gómez, se mostró muy sorprendida con la respuesta del ultraderechista. «Cuando le hemos pedido explicaciones del motivo del cambio cuando se había llegado a un compromiso ha dicho que era porque ahora llega la navidad, no es ninguna excusa».