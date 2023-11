El PSIB ha anunciado que presentará enmiendas a la totalidad a los presupuestos de 2024 del Govern, el Consell de Mallorca y el Ayuntamiento de Palma con el objetivo de preservar las ayudas del escudo social y evitar los "recortes".

Así lo han apuntado los portavoces de los socialistas en el Parlament, Consell y Ayuntamiento, Iago Negueruela, Catalina Cladera, y Rosario Sánchez, respectivamente, en una rueda de prensa ofrecida este viernes para evaluar las cuentas públicas de las tres instituciones.

Por un lado, Negueruela ha criticado que el Govern haya presentado el "mayor presupuesto de la historia" pero "el que peor atiende a la necesidades de la ciudadanía". En ese sentido, ha censurado que se retiren las ayudas sociales de entre 300 y 600 euros para los trabajadores durante el invierno, se recorten las ayudas a la dependencia, no se presupueste la gratuidad del transporte público o se quite la gratuidad de las matrículas universitarias.

Por lo que se refiere a la gratuidad del transporte público, Negueruela ha criticado que el PP "se prepare para cobrarlo", en lugar de presupuestar su gratuidad y después negociar con el Estado, como ha reivindicado que hizo el anterior Govern.

La única ayuda que el portavoz parlamentario del PSIB ha destacado que se introduce en estos presupuestos para 2024 son las deducciones por las hipotecas variables, que se ha incluido en la ley para la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones con a una enmienda del PSIB.

Negueruela también ha resaltado el incremento de los ingresos por la recaudación del IRPF, en un ejercicio en el que ha asegurado que "nunca" se habían recibido tantos recursos por este concepto, en concreto lo ha cifrado en 1.900 millones de euros.

"El PP piensa solo en unos pocos y no en la mayoría de estas islas, con un mensaje muy claro para los trabajadores, no hay ayudas en invierno y hay menos controles en verano", ha puntualizado.

Asimismo, ha censurado que no se haya reunido la comisión sobre el Impuesto de Turismo Sostenible y que los recursos generados no vayan a parar a la construcción de vivienda pública o a la formación de los trabajadores.

Por estos motivos, Neguereula ha afirmado que, en caso de no salir adelante las enmiendas a la totalidad, trabajarán en enmiendas "en positivo" para que "se tengan en cuenta las necesidades sociales".

El Consell "sometido al chantaje de Vox"

Por su parte, Cladera ha señalado la "falta de proyecto" en el presupuesto de la institución insular, por lo que, a su juicio, el Consell actúa por "inercia" de la "buena situación financiera" heredada de la legislatura pasada y se somete al "chantaje de Vox", al reducir ayudas para el programa de promoción política lingüística --que cifran en un 60 por ciento--, eliminar en el presupuesto las referencias a la violencia de género o bajar la partida destinada a la conservación de caminos y fincas, mientras se aumenta la partida destinada a la caza.

En cuanto a las ayudas para la promoción del catalán, la representante socialista también ha recalcado que no se haga mención a la lengua catalana en las partidas presupuestarias y que se reduzca la subvención nominativa para la Obra Cultural Balear un 30 por ciento.

Asimismo, ha destacado la falta de inversiones en proyectos estratégicos, como el Tren de Llevant; la falta de reposición de las vacantes de trabajadores en la residencia de La Bonanova y que se destinen 43 millones de euros a la empresa Tirme por "la falta de voluntad negociadora del Consell".

Nou Llevant destinado " a la especulación"

Por último, Sánchez ha puesto de manifiesto la "renuncia" de Cort a fondos del Estado y Next Generation, algo que achaca a la "deriva ideológica de la ultraderecha", socio de gobierno en el Consistorio. En ese sentido, ha puesto el ejemplo de los 13 millones de euros de fondos europeos para la peatonalización de la calle Cotlluire y la compra de autobuses eléctricos, proyecto del Tranvía de Palma y los recortes en escoletas o los bonos comerciales de PalmActiva.

Sobre la pérdida de los 185 millones de euros del Tranvía de Palma, la representante municipal ha criticado que el Consistorio haya reclamado en una carta al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana estos recursos para la compra de autobuses eléctricos pero se rechace el proyecto ferroviario.

Sánchez también ha recriminado a la actual corporación municipal la "renuncia" proyecto del Campus Tecnológico Palma-Tech en el barrio del Nou Llevant y ha criticado que esta zona se pueda destinar a la "especulación", con la construcción de viviendas para gente de fuera de Baleares.

Del mismo modo, ha argumentado que no se haya concretado el proyecto del Ayuntamiento para el edificio de GESA, ni su coste, por lo que, desde su punto de vista, se "oculta a los vecinos". También ha recriminado la "poca cobertura" del presupuestos para iniciativas como la reforma de la plaza Mayor o la rehabilitación de las viviendas de Camp Redó.

Igualmente, ha reprochado la "eliminación" de las políticas municipales LGTBI+ o de memoria democrática y la reducción de la partida para promoción de la lengua catalana.

"Que Prohens ejerza de presidenta del Govern y no del PP"

Preguntado por el nuevo escenario que se abre con la toma de posesión de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, Negueruela ha reivindicado la "legitimidad" de Sánchez, algo que ha pedido reconocer a todos los representantes del PP, y ha pedido a Prohens que mantenga un "perfil institucional".

En ese sentido, ha reclamado que la líder del Ejecutivo "ejerza como presidenta de Baleares y no de su partido" y que "no renuncie a lo positivo", como la condonación de la deuda o la gratuidad del transporte para menores, jóvenes y parados; anunciada durante el discurso de investidura de Pedro Sánchez. Por estos motivos ha pedido a Prohens que "no use el Consolat de Mar como la sede del PP".

Consultado por si algún miembro del PSIB ha recibido la llamada del Ejecutivo central para formar parte del próximo Gobierno, el portavoz socialista lo ha negado.