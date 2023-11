El Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona ha interrogado este viernes por videoconferencia a un policía nacional en la Jefatura Superior de Baleares que estuvo destinado en la Ciudad Condal durante las revueltas en Via Laietana al conocerse la sentencia condenatoria del Procés. El agente, asistido por el abogado del Sindicato Unificado de Policía (SUP) Eduardo Luna, se encargaba de las conducciones de los detenidos y está acusado de los presuntos delitos de amenazas, trato vejatorio y torturas. Durante su comparecencia, se ha negado a declarar, al desconocer los delitos de los que se le acusaba.

Los hechos por los que este policía ha sido citado a declarar tuvieron lugar los días 18 y 19 de octubre de 2019. Al conocerse la sentencia condenatoria del Procés ,varias personas fueron detenidas después de los violentos disturbios en Via Laietana. Este agente se encargaba entonces de las conducciones de los detenidos a los calabozos y al Juzgado.

Citación en la Jefatura de Baleares

Hace unas semanas le llegó a este funcionario una citación a la Jefatura Superior de Policía de Baleares para que compareciera por videoconferencia ante el Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona. Sin embargo hasta este viernes desconocía por completo cuáles eran los cargos sobre los que versaba la acusación.

"Nosotros entendemos que no hay delito. Por eso no queremos una ley de amnistía", ha precisado el abogado Eduardo Luna. "Nos parece muy extraño que esta citación llegue a unos días de la investidura. No creemos que sea una casualidad", ha apuntado este letrado.