Las residencias y centros de día de la Fundación de Atención y Apoyo a la Dependencia y de Promoción de la Autonomía Personal de Balears atienden a día de hoy a 62 usuarios con daño cerebral adquirido (DCAA), informó la Conselleria de Familias y Asuntos Sociales en el marco de la celebración, ayer jueves, del Día del Daño Cerebral Adquirido.

De los 62 pacientes, 11 están en la Residencia Sa Serra (San Antonio de Portmany), 14 en Can Blai (Santa Eulalia), 29 en Son Güells (Palma), siete en Can Raspalls (San José de sa Talaia) y uno en Son Llebre (Marratxí). En estos momentos, en la Residencia Son Tugores (Palma) no hay usuarios con DCA.

El daño cerebral adquirido es una lesión repentina en el cerebro que puede producirse por diversas causas y puede tener secuelas tales como anomalías en la percepción y la comunicación o alteraciones físicas, cognitivas o emocionales. La principal causa de esta lesión es el ictus, en el 78% de los casos, seguida de los traumatismos craneoencefálicos, principalmente por accidentes de tráfico.

La consellera de Familias y Asuntos Sociales, Catalina Cirer, recordó la importancia de la labor que llevan a cabo los profesionales de las residencias para personas con discapacidad. «La rehabilitación y la ayuda adecuadas», dijo Cirer, «son cruciales para las personas con daño cerebral adquirido».

La consellera destacó, asimismo, la importancia de la prevención, la atención y la investigación, especialmente en lo que se refiere al ictus, y dio la enhorabuena a los profesionales de la Fundación de Atención y Apoyo a la Dependencia y de Promoción de la Autonomía Personal, que «hacen todo lo posible para mejorar la vida de las personas afectadas».