El Govern descarta llevar a cabo la segregación de los alumnos por lengua que exige Vox a cambio de su apoyo para el techo de gasto. "No estamos dispuestos a acordar propuestas imposibles" ha asegurado el portavoz del Ejecutivo, Toni Costa, quién defiende que la libre elección de lengua tiene que cumplir con la normativa vigente y el Estatut de Autonomia. "El Govern está dispuesto a acordar situaciones posibles, pero lo que vaya en contra del Estatut y la normativa no podemos. En esta comunidad tenemos dos lenguas cooficiales, no una y tenemos que garantizar el conocimiento de ambas". Además, lanza un mensaje contundente a su socio. "Nosotros cumplimos con el pacto firmado con Vox y requerimos a la otra parte que lo cumpla"

Asimismo, el portavoz ha vuelto a reiterar que es la conselleria de Educación, a través de Antoni Vera, la encargada de estudiar el modelo para implantar la medida a partir del próximo curso académico. "El Govern y la conselleria tienen una responsabilidad, que es la de garantizar la educación de nuestros hijos. Las propuestas tienen que poder ejecutarse de forma realista, teniendo en cuenta a la comunidad educativa, los docentes y las familias. No se sabe el curso que viene cuántos alumnos pedirán hacer clases en catalán o en castellano y las infraestructuras no se cambian en dos días". Ante la complicada situación que se presenta con Vox, el Ejecutivo no descarta apoyarse en la abstención del PSOE para sacar adelante los presupuestos. "El Govern no descarta ninguna posibilidad para aprobar el techo de gasto, ahora se abren distintas posibilidades. El objetivo es aprobarlo en la mayor brevedad posible", ha detallado Costa. No obstante, desde el Ejecutivo siguen confiando en poder llegar a un punto de encuentro con Vox. "Nuestra intención es llegar a un acuerdo realista en los próximos días. Queremos cumplir con el pacto y creo que vamos a reconducir la situación", concluye el portavoz.