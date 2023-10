«Yo notaba que mi cuerpo estaba cambiando, pensaba que era la menopausia pero al final fue cáncer de mama», relató Juana González con pesar. En 2021, recibió la triste noticia de que padecía cáncer de mama. Según las estadísticas, una de cada ocho mujeres se enfrentará a este tipo de cáncer en algún momento de su vida. El año pasado, en Balears se diagnosticaron 785 mujeres con esta enfermedad.

Con motivo del Día Mundial del Cáncer de Mama, Juana González participó en la cadena solidaria organizada por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). Durante su participación, compartió su experiencia con la organización: «En la entidad encuentras mucho apoyo y tienes donde poder respaldarte. Es importante entender que hay muchas más personas en tu misma o muy parecida situación y los recursos se tienen que repartir equitativamente, pero siempre te sientes respaldada», explicó González. Además, destacó la importancia de su grupo de apoyo, «es un espacio seguro donde puedo llorar y ser yo misma».

Cuando se le preguntó sobre el proceso de detección de su cáncer, Juana González destacó que fue el programa de cribado de la conselleria de Salud el que hizo posible el diagnóstico. «No me sentía bien y experimentaba un dolor intenso en el pecho, así que acudí al médico de cabecera. Sin embargo, debido a que tengo mucho busto, no pudimos identificar ninguna anomalía ni ningún bulto, y en un principio lo atribuíamos a la menopausia. Fue gracias al programa de cribado que a través de una mamografía finalmente pudieron esclarecer mi situación y confirmar que tenía cáncer de mama», compartió González con emoción.

«Siempre me llaman, cada dos años como un reloj. Me detectaron varios tumores, algunos de ellos muy agresivos, a día de hoy estoy en recuperación y me hacen visitas cada tres meses», indicó González.

Falta de recursos

El año pasado la falta de recursos dejó fuera del programa de cribado del Govern a unas 20 mil mujeres de entre 50 y 69 años, solo se pudo ofrecer una mamografía preventiva al 60% de la población diana. Otro déficit es el apoyo social, psicológico y económico para pacientes y familias. «Aunque intentas verlo por el lado positivo, tener cáncer es muy duro, sobre todo económicamente», incidió González.

El presidente en Balears de la Asociación Española contra el Cáncer, José Reyes, que estuvo presente ayer, enfatizó en la necesidad de este apoyo. «Es fundamental dotar con los recursos necesarios para que los pacientes con cáncer y sus familiares puedan tener una red de apoyo», subrayó Reyes. Asimismo, resaltó la importancia de incrementar el presupuesto destinado al programa de cribado para lograr una cobertura del 100%.

La consellera de Salud, Manuela García, confirmó que están trabajando para proporcionar más recursos. «Puedo afirmar que estamos trabajando en ello, como muestra, hemos instalado un nuevo ecógrafo en Formentera. Continuaremos trabajando en esa línea y si es necesario, se asignarán más recursos», finalizó García.