El jefe de gabinete de Marga Prohens y su mano derecha, Alejandro Jurado, ha acusado Govern del pacto, que presidió Francina Armengol, de "estar de fiesta" cuando morían 13 personas a consecuencia la torrentada de Sant Llorenç, tragedia de la que el pasado 9 de octubre se cumplieron cinco años.

Només per respecte als tretze morts de la torrentada de Sant Llorenç mentre el teu govern estava de festa hauries de callar. https://t.co/N2mHkN6MF3 — Alejandro Jurado (@AJurado) 16 de octubre de 2023

"Solo por respeto a los trece muertos de la torrentada de Sant Llorenç mientras tu gobierno estaba de fiesta tendrías que callar", ha respondido Alejandro Jurado en la red social X (antes Twitter) a Miquel Mir, de Més per Mallorca y exconseller de Medio Ambiente, que con anterioridad había e había referido a las consecuencias de las últimas lluvias del domingo y el lunes: "Cuando gobierna el PP de Baleares también se desbordan los torrentes. Normal, porque ven superada su capacidad de carga con las lluvias torrenciales". Y añadió: "Sorprende, no obstante, que ahora no digan nada ni hagan la guerra mediática que emprendían cuando estaban en la oposición. De esto se llama demagogia", ha escrito Mir.