Albert Salas no consigue los apoyos para ser director general de IB3 en primera votación Con 32 votos a favor y 25 en blanco, no obtiene el apoyo necesario de tres quintas partes del Parlament (35 diputados) y deberá esperar a la segunda votación que tendrá lugar dentro de un mes Més decide a última hora no apoyar a Salas al no tener garantías de que no se incluirá programación en castellano en IB3