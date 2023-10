El PSIB pide que las herencias más bajas no paguen impuestos a costa de encarecer las más altas

Las herencias más bajas, claramente mayoritarias, no deberían pagar impuesto de Sucesiones, pero a cambio las más cuantiosas (menos del 1% del total) verían aumentada su carga fiscal para no perder recaudación. Esa es la propuesta elaborada por el PSIB-PSOE como enmienda a la supresión de ese tributo que está impulsando el Govern en el Parlament. El argumento esgrimido es que con esa rebaja fiscal que el PP promueve se dejarán de recaudar 100 millones de euros anuales según las estimaciones de los socialistas, una cifra que más que duplica la necesaria para mantener la gratuidad del transporte público, de 43 millones de euros.

Un aspecto que explica las enmiendas presentadas por el PSIB-PSOE es la progresividad del Impuesto de Sucesiones, uno de los tres que tienen esta característica junto con el de la Renta y el de Patrimonio, es decir, paga más el que más tiene, según pone de relieve el diputado Llorenç Pou. Declaraciones de 2022 Según los datos facilitados por este partido, durante el pasado año el 97,7% de las declaraciones de Sucesiones correspondieron a casos en los que el heredero recibía bienes por menos de 700.000 euros, y pagaron una media de 748 por este tributo. El 1,3% fueron herencias de 700.000 a un millón de euros, que pagaron una media de 15.398. Y solo un 1% fueron herencias de más de un millón de euros, por las que se pagó una media de 91.291 euros. En este sentido, Pou destaca que en la supresión del impuesto entre cónyuges, padres e hijos, y abuelos y nietos, se da el mismo trato a las herencias más ‘ricas’ que a las más modestas. Este es uno de los puntos que los socialistas pretenden corregir con sus propuestas. Llorenç Pou señala que sus enmiendas contemplan que solo se pague el 0,01% en las herencias que no superen los 400.000 euros y el patrimonio previo del heredero también esté por debajo de esa cantidad, de forma que para estar personas el tributo sea prácticamente inexistente. Si la herencia va de 400.000 a 700.000, y el receptor tiene un patrimonio inferior a los 400.000 euros, solo se debería de abonar el 0,5% de su valor. Más coste para los ‘ricos’ Hay que recordar que esos grupos son los que concentran la inmensa mayoría de los casos. Pero para compensar lo que se va a dejar de recaudar con este cambio en el impuesto, lo que el PSIB-PSOE propone es elevarlo a las herencias más altas, en concreto a las que superen un valor de tres millones de euros, de forma que en éstas se pasen de pagar el 20% actual a un 22%. Hay que recordar que este grupo supone menos de un 1% de los casos. La explicación de este cambio es que los socialistas defienden que se mantenga el Impuesto de Sucesiones, existente en la mayor parte de los países europeos, para no perder recaudación con la que atender a los servicios públicos. Durante los seis primeros meses de este año, a través de este tributo la Comunitat Autònoma ha recaudado 75 millones de euros, lo que permite estimar que durante todo 2023 se alcanzarían los 150 millones. Dado que Sucesiones se suprime para los cónyuges, padres e hijos, y abuelos y nietos, y se reduce para el resto, desde Grupo Socialista se estima que los cambios impulsados por el PP supondrían dejar de ingresar 100 millones anuales en las arcas autonómicas. Escudo social Este aspecto se considera básico, de ahí que las enmiendas del PSIB contemplan también el destino de esos fondos al recuperarlos gracias a la subida que se propone para las herencias más altas, y reclaman que se mantenga un ‘escudo social’, como la gratuidad del transporte público o de las matriculas universitarias, entre otras iniciativas. Además, no se hace referencia al valor de referencia catastral en las viviendas heredadas, evitando el problema generado por el decreto ley del Govern ante la posibilidad de tener que pagar luego más por el Impuesto de la Renta. Propuesta del PSIB: ayuda a la vivienda para todas las edades en Baleares