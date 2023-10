Las aulas vuelven al Riu Playa Park de Mallorca en noviembre

El Riu Playa Park es un hervidero de turistas en la primera semana de octubre. El buen tiempo y el gentío que deambula por Platja de Palma hace hasta dudar en qué mes estamos. No obstante, a finales de noviembre el establecimiento cerrará sus puertas esta temporada. Entonces los pupitres volverán a adueñarse del hotel.

Allí precisamente, sentado junto al aula que se montó junto al bar del Riu Playa Park, es donde Daniel Antonio sobresalió como uno de los alumnos más aplicados el pasado invierno. Fue uno de los seleccionados para realizar el primer curso de ayudante de camarero que se llevó a cabo en las instalaciones del establecimiento. Ahora forma parte de la plantilla de la cadena mallorquina. El brasileño, que reside en la isla desde hace casi quince años, se había desempeñado en el sector de la estética. Hasta que decidió dar un giro a su trayectoria profesional y fue seleccionado por Juanjo Henares, responsable del centro de formación de RIU, cuando la compañía puso en marcha este programa de formación en colaboración con el Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB).

«Estoy aprendiendo de todo, he pasado por todas partes, menos por la recepción» Daniel Antonio - Camarero del Riu San Francisco

«Un mes después de terminar el curso me llamaron. Me fue muy bien con la formación», cuenta Daniel Antonio. Forma parte de la plantilla del RIU San Francisco, hotel que está abierto todo el año. «Soy fijo discontinuo. Voy a trabajar hasta febrero y después de mis vacaciones —viajaré a Brasil—, me volverán a llamar en abril». El trabajador dice que está «aprendiendo de todo; es muy polivalente este trabajo, he pasado por todas partes, menos por la recepción», dice sonriente.

«Ese grupo fue muy bueno. Ha funcionado muy bien y han quedado, de un grupo de quince ,nueve alumnos contratados», explica Pere Torrens, director de Formación de la hotelera.

Estos cursos conllevan el compromiso de contratar al menos al 60 % de los participantes. RIU ha superado ese objetivo, absorbiendo a los que cumplieron los requisitos de la formación impartida y teniendo en cuenta que hubo algún alumno que finalmente rechazó el contrato. «Buscamos un perfil actitudinal, como Daniel», apostilla Torrens. «El resto no importa, la parte técnica la ponemos nosotros».

«Nuestra idea es incrementar la formación, que va unida al trabajo, para que sea la puerta de entrada a la empresa» Pere Torrens - Director de Formación de RIU Hotels & Resorts

RIU ha puesto en marcha otro curso de formación dual de cocina, que sumado al de ayudante de camarero (ahora serán dos cursos, de noviembre a febrero) y los de informática en total se rondará entre 60 y 75 alumnos que recibirán formación certificada por el SOIB. Así pues, esta temporada baja ya será el segundo año en el que el Riu Playa Park funciona como centro de formación y saldrá la quinta promoción de informáticos, que también se lleva a cabo en un centro propio.

La teoría del curso de cocina se imparte en este establecimiento y para las prácticas se reparte a los estudiantes por los cinco hoteles de la cadena en Playa de Palma.

«Nuestra idea es incrementar la formación, que va unida al trabajo, para que sea la puerta de entrada a la empresa», agrega Torrens. También es un mecanismo que ayudará a paliar la falta de personal en el sector turístico.