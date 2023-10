Catalina Cirer: «La normalización lingüística va por encima de pactos políticos»

¿Cuál es su prioridad como consellera?

Me gustaría que todas aquellas personas de las áreas de las que nosotros tenemos competencias, que son muchas (los más vulnerables, los jóvenes, el colectivo LGTBI, las mujeres, las personas migradas, los dependientes... ) encontraran aquí solución a los problemas que planteen y darles en tiempo y forma la respuesta que necesitan.

Han añadido ‘Familias’ al nombre de la conselleria, ¿por qué?¿De todas las familias?

Sí, es ‘Familias’, porque caben todos los modelos de familias que conviven en nuestra sociedad. Las familias o las personas son los sujetos a los que atendemos y están en el centro.

Anunció recientemente una auditoría de las prestaciones, ¿cuál es el objetivo?

Me refería a la RESOGA, la renta o prestación a la que acuden las personas que no tienen acceso a otras ayudas. Vimos que entre mayo y agosto hubo un bajón de 650 receptores de esta renta y queremos averiguar qué ha pasado y qué puede mejorarse. Sería una auditoría en positivo, para ver de qué manera podemos ser más eficaces o dar un impulso.

Un proyecto que heredan es el de la reconversión de Son Dureta, ¿mantienen los plazos, introducen cambios...?

Es un recurso sociosanitario y gran parte es por tanto de Salud. Por parte de esta conselleria lo que se ha ejecutado o se está ejecutando con fondos europeos es una residencia de 120 plazas que sigue su ritmo y cuando esté terminada, como con todas las residencias que se hacen aquí, se pondrá a disposición del Consell. Esta residencia, que yo creo que en pocos meses puede quedar terminada, es una de las pocas cosas que se ha llevado a cabo con eficacia con fondos europeos.

¿Cómo puede esta conselleria dar respuesta al envejecimiento poblacional?

Están en marcha la construcción de nuevas residencias, pero lo que nosotros vemos es que una residencia exige mucho esfuerzo, no solo es construirla. El modelo ha empezado a cambiar y debemos seguir esa línea, de hacer lo posible para que las personas mayores se queden en su entorno, con un buen servicio de ayuda a domicilio, por ejemplo; explorar el ‘cohousing’; a largo plazo podríamos pensar en una prestación económica de dependencia más elevada; reforzar las redes comunitarias de los municipios... Las residencias seguirán existiendo y se irán construyendo, pero no es una solución que absorba masivamente la lista de espera de una atención por dependencia.

En cuestión de semanas se darán a conocer los presupuestos de 2024, ¿nos puede avanzar algo de las cifras para su Conselleria: si serán expansivas, se mantendrán, si bajarán algunas áreas en beneficio de otras...?

Todavía no sabemos nada, estamos en ello. Sabemos las necesidades y que hay nuevas acciones que queremos llevar a cabo y otras que queremos potenciar, pero no podemos concretar nada. Yo confío en la palabra de la presidenta, que siempre ha defendido los compromisos en servicios sociales y que no debemos dar la espalda a nadie.

VOX, su socio de Govern, rechaza destinar fondos a la cooperación internacional. ¿Las ONGs han de temer cambios?

Hacemos una apuesta por este área desde el momento en que hemos configurado la Dirección General Cooperación e Inmigración. Queremos trabajar en cooperación como se ha hecho hasta ahora. También mantener las oficinas de información a los inmigrantes, de hecho Patrimonio ha comprado la de Eusebio Estada para no tener que trasladar una oficina que las personas inmigrantes conocen muy bien. Continuaremos trabajando con los fondos de solidaridad y con las ONGs que trabajan en cooperación, en países sobre todo de Sudamérica y en el norte de África.

Su conselleria asume el IBDona en un verano especialmente dramático en cuanto a feminicidios a nivel estatal y con varios casos de agresiones sexuales grupales aquí en Balears. ¿Qué más puede hacerse desde la Administración?

Cuando vimos la situación que se producía este verano con las agresiones sexuales en el ámbito turístico convocamos la Comisión de Igualdad de forma urgente, que hacía no sé cuánto tiempo que no se había convocado. Debe hacer un trabajo de coordinación entre las administraciones, pero también debe haber un trabajo muy pedagógico en la gente joven, debemos estar presentes en los centros escolares y en los ámbitos donde hay jóvenes dando información de estos temas, para que haya una concienciación clara de que esto no son actuaciones normales, que son delitos. Cuando suceden estas situaciones, tienes un punto de frustración, de preguntarte por qué y de qué manera y cómo podemos llegar a estas situaciones.

En el pacto que firmaron con VOX ni siquiera aparece la denominación ‘violencia de género’, ¿le preocupa ese negacionismo?

No porque nosotros continuaremos trabajando para intentar erradicar la violencia de género. Ayer mismo la directora de IBDona estuvo presente en la reunión de crisis del Gabinete de Igualdad porque el mes pasado se produjeron diez feminicidios en España. Tocando madera y gracias a Dios, ninguno fue en las islas, pero hablamos de diez feminicidios. Son mujeres asesinadas por el hecho de ser mujeres. Es un hecho palpable, la violencia de género es una triste realidad que existe, da igual cómo lo quieran llamar, existe y nosotros debemos trabajar para combatirlo.

¿Se considera feminista?

Sí, una mujer feminista y del PP, aunque a veces a las de los partidos del centroderecha se nos niega esta consideración. Creo profundamente en la igualdad , que debemos tener las mismas oportunidades, y lo he luchado siempre, desde los ámbitos en los que he podido, a lo mejor no con pancartas sino con hechos, llevando una vida coherente con esa condición de mujer que cree que es igual que cualquier otra persona. Me condiciona ser madre de tres hijas, siempre he trabajado para que no tengan miedo y que nunca se sientan inferiores a nadie. Eso sí, también creo que no tenemos que querer ser hombres, de nada servirá querer copiar modelos masculinos.

Como mujer feminista y, como ferviente mallorquinista , ¿qué le parece la presencia de gogós en la zona vip del Mallorca?

Yo no las vi, nosotros estábamos en lo que estábamos. Creo que el club tiene libertad para hacer lo que crea, ahora, para mí, es un elemento son innecesario para disfrutar del espectáculo deportivo y mallorquinista que es ir a Son Moix. Si es una opción de club, la respeto profundamente y si las personas que lo hacen es como un trabajo retribuido y así como toca y están ahí voluntariamente, no hay nada qué decir.

Ha anunciado un plan de choque para reducir las esperas para obtener certificados de discapacidad, ¿cuál es el plazo actual y qué objetivo se marca?

La media de espera en las islas es de 17 meses y medio. Hay una lista de espera en todas las islas de casi 10.000 persona, es una barbaridad. A través de esta valoración de discapacidad es cómo accedes e unas prestaciones, unos recursos.... Estamos revisando qué hace falta para mejorar, como pueden ser más valoradores, por ejemplo. Se ha activado un convenio con Salud para que puedan venir profesionales sanitarios. También se deben mejorar los equipos informáticos para pasar todas estas valoraciones. Hay que poner en marcha un procedimiento con algo de urgencia. En medio año podremos evaluar si las medidas que vamos implementando poco a poco tienen su resultado.

¿Hay planes para mejorar los plazos de Dependencia? El año pasado la espera entre que una persona lo solicitaba y empezaba a recibir el recurso asignado era de unos 200 días, más de medio año.

La normativa marca un máximo tres meses para realizar la valoración de dependencia. Después una doble valoración que es cuando se establece el plan individual de atención , que es que otorga a qué recursos se tiene derecho: prestación económica, centro de día, actividad de promoción de la autonomía personal... Aquí a lo mejor estábamos en cuatro o cinco meses. A principios de año intentaremos reforzar las plantillas, según el presupuesto, para hacerlo más rápido, pero la verdad es que ahora nos focalizamos en discapacidad, es la máxima prioridad.

Años atrás, los centros como Es Pinaret, de internamiento para menores con medidas judiciales, tenían lista de espera. Y las cifras de menores infractores crecen año tras año... ¿qué planes tiene en cuanto a justicia juvenil?

Nos hemos encontrado con las instalaciones renovadas, solo falta parte Es Pinaret. También está Quatre Pins, uno que se hizo nuevo. En estos momentos no están llenos. Lo que nos falta es un centro terapéutico para menores con medidas judiciales cuyo ingreso el juez determina que ha de ser en un centro terapéutico y pensamos que uno de los módulos que queda por reformar en Es Pinaret podría tener esa función. Ahora estos menores tienen que ser trasladados a la península, lo que es un doble castigo para ellos, por el desarraigo.

Siempre ha sido una gran defensora de la lengua catalana y era parte importante de ese PP de Gabriel Cañellas que aprobó la ley de normalización lingüística, ¿se siente cómoda ahora en un Govern que ha pactado con un partido como VOX que defiende propuestas que van en contra de aquel consenso?

Hay un pacto de gobierno, pero es perfectamente compatible con la Ley de normalización Lingüística, que está por encima de cualquier pacto que hagamos entre partidos. Yo siempre defenderé esta ley porque es fruto de los consensos en unos años muy muy tempranos de esta autonomía, allí donde todo el mundo puso lo que debía poner. Durante muchísimo tiempo la lengua no ha sido un instrumento de confrontación y creo que la voluntad de la presidenta Marga Prohens, lo ha repetido muchísimas veces en el Parlament, es que no lo sea, aunque haya personas que sí quieran utilizarla como elemento de confrontación, cuando es un elemento de identificación de nuestro pueblo y es un derecho y un deber preservarla así. La confrontación no lleva a nada más que un deterioro de la convivencia.

Estos años en los que no ha estado en primera línea han pasado muchas cosas en su partido, ¿qué pensó cuando vio ingresar en prisión a José María Rodríguez, con quien era notorio que no mantenía una buena relación?

Esta situación no sea la deseas a nadie, ni al peor de tus enemigo. Y José María Rodríguez no es mi peor enemigo, fue un compañero y una persona con cargo jerárquico en el PP con el que, sí, es cierto, tuvimos nuestros más y nuestros menos. Verlo entrar en el Centro de Inserción Social (CIS) duele.