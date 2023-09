"Tengo 37 años, he sido autónomo toda mi vida, dejé un negocio que funcionaba para estudiar y ahora veo que puedo perderlo todo". Son palabras de Michel Méndez, uno de los alumnos de la Escuela Nauticopesquera de Palma indignados por el nivel de algunos profesores que no tienen la formación necesaria ni la experiencia para impartir clase en este centro.

Hasta cuatro profesores que obtuvieron plaza de funcionario a través del concurso de méritos no tienen el título de la Marina Mercante, tal y como obliga la legislación vigente para homologar estos estudios, y por tanto está en peligro la validez del título de los estudiantes. Más allá de eso, explican los estudiantes, también se ve perjudicada la calidad de la formación que reciben: "Tenemos a un profesor que solo lee el PDF de la pantalla porque no sabe de lo que habla. No sabe responder a nuestras preguntas", lamenta Méndez.

"Hablamos de que una de las escuelas más reputadas del país puede perder la homologación porque tres personas se están agarrando a su trabajo. Ellos tienen derecho a su futuro, pero nosotros también", comenta este alumno, uno de los que esta mañana han participado en la protesta pegando carteles en la fachada de la escuela.

Los estudiantes han anunciado movilizaciones y estudian si convocar una huelga o una manifestación frente la escuela: "De momento hemos dejado de asistir a las clases de estos profesores", comenta otro alumno, Sergi Carbonell, de 21 años.

Además, varios profesores han elevado el caso a la Fiscalía con una denuncia por prevaricación administrativa.