La cúpula de Vox pide perdón a los concejales díscolos para evitar su fuga

La cúpula de Vox ha pedido perdón a los concejales díscolos para evitar su fuga. Así, tras la reunión de coordinadores convocada ayer por el diputado autonómico Sergio Rodríguez, los regidores rebeldes que planeaban una rebelión acabaron satisfechos pero quieren esperar acontecimientos para decidir si siguen en la formación.

A través de un tono conciliador, Vox se disculpó por «las malas gestiones realizadas dentro de sus competencias. Han estado abiertos a escuchar nuestras quejas y estudiar de que manera pueden solucionarlas», aseguraron los concejales . En este sentido, detallaron que la formación ultraderechista admitió que las elecciones autonómicas y generales «les había superado. Nos han agradecido nuestro trabajo. Pensábamos que iban a ser más duros pero han extendido su mano y han obrado bien».

No se fían

No obstante, a pesar de un encuentro donde se disminuyó la tensión con la cúpula, los concejales no se acaban de fiar de las promesas por parte de los máximos dirigentes. «Tenemos que reunirnos y tomar una decisión porque no sabemos si fiarnos. Nos han prometido tantas veces y nos han fallado tanto que no sabemos que pensar. Quizá les demos un margen para ver como actúan».

Tal y como adelantó este diario, una quincena de concejales de Vox en Mallorca se han rebelado contra la dirección del partido. El ascenso del líder de la formación en Cort, Fulgencio Coll, como vicepresidente del partido ha prendido la mecha de una incipiente rebelión interna en los municipios de la part forana, entre los que existe un malestar generalizado con la cúpula del partido

Así lo explicaron varios de los regidores que ahora, tras el nombramiento de Coll también como responsable intermunicipal de todos los concejales (la «gota que ha colmado el vaso», aseguran), se plantean pasarse al grupo mixto en sus respectivos ayuntamientos por las desaveniencias con varios de los miembros del núcleo duro de Vox. Alegan estar disconformes con la directiva y su «juego de poderes».