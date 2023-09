El Sindicat Independent, Autònom i Unitari (SIAU) advirtió ayer, día de comienzo de clases, de que «no habrá un curso con normalidad hasta que no se cambien las palabras por hechos», debido a «tres anomalías» que deben abordarse «políticamente». En primer lugar, piden respuesta a las demandas del Profesorado Técnico de Formación Profesional, tanto a los que no pasaron del grupo A2 al A1, «cobrando menos que el resto de compañeros», como a los docentes «que expulsaron de la profesión pocos años antes de su jubilación, dejándoles en situación de precariedad absoluta». En segundo lugar, piden no olvidar a los docentes que no han logrado plaza en ninguno de los procesos de estabilización ni oposiciones ordinarias que se han celebrado, «pero que continúan estando en fraude de ley». Además llaman a empezar a trabajar en las bases que marcarán los próximos concursos de traslados. Por último, SIAU denuncia «expedientes políticos» contra sus sindicalistas por parte de cargos del PSIB.