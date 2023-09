Los alemanes todavía no han recuperado el volumen de viajes a Mallorca

Cerrando ya la temporada alta en Mallorca, con permiso de septiembre, un mes excelente en actividad turística para la isla, las perspectivas en el aeropuerto de Palma no pueden ser más halagüeñas: las plazas aéreas internacionales crecen un 13,7 % hasta diciembre, lo que marca una creciente desestacionalización de la demanda extranjera. Sin embargo, los alemanes aún no han recuperado el volumen de viajes a Mallorca previo a la pandemia. Todavía no se alcanza la programación aérea de 2019, con una caída del 11, 4 %, que se traduce en unos cien mil asientos por debajo de los previstos aquel año entre octubre y diciembre.

Así se desprende de los datos facilitados por Mabrian. La firma de inteligencia turística y big data ha facilitado a este diario la programación de las aerolíneas para los meses que quedan hasta finalizar este ejercicio. Por otro lado, los vuelos desde el Reino Unido superan las cifras de la prepandemia, con mas de 540.600 asientos, un 34 % más, es decir, 137.500 plazas más. Y respecto al último trimestre de 2022 también crecen más del 30%. En septiembre las aerolíneas han programado a Son Sant Joan —atendiendo a vuelos con destino Palma— 2.020.877 asientos, un 0,74 % más que en el mismo mes del año pasado: casi 488.000 son plazas en vuelos domésticos, con un incremento del 1,5 %, y más de 1,5 millones en rutas internacionales, un 0,5 % por encima de septiembre de 2022. Los vuelos entre Mallorca y Nueva York crecen un 10 % este verano Este mes crecen las plazas con los cuatro principales destinos a Son Sant Joan, respecto a 2022: desde aeropuertos españoles (+1,53 %), el Reino Unido (+5,5%), Francia (+14,6%) y Suiza (+7,8 %). Pero ya se percibe la caída de los vuelos con Alemania. Sigue siendo el principal mercado, con más de 591.000 plazas, aunque disminuyen en un 7,3 %, lo que supone 46.763 menos asientos. Entre octubre y diciembre hay previstos más de 3,3 millones de plazas aéreas en el aeropuerto de Palma, con un incremento del 10 % respecto al último trimestre del año pasado, que en el caso de los vuelos nacionales crece un 4,6 %, con más de 1,3 millones de plazas, y en el de los internacionales sube un 13,7 %, superando los dos millones de asientos. Este incremento muestra la desestacionalización del destino en otoño, destaca Carlos Cendra, director de Marketing y Ventas de Mabrian. Aunque si bien todos los mercados crecen, en el caso del alemán todavía no ha llegado a las cifras de 2019. Se superan las 851.000 plazas, pero son casi 109.500 menos que antes de la crisis de la covid-19 . Menos aviones «Hay menos aviones que salen de Alemania», explica Cendra. Examinando en general la conectividad desde ese país hacia el extrajero, la caída respecto a la precrisis es del 10 %. A España disminuyen un 1 % las plazas aéreas, un 23 % a Italia, un 16 % a Francia o un 13 % al Reino Unido. Mientras no se han recuperado esos destinos tradicionales, ni tampoco los vuelos a Mallorca, crecen los vuelos a Turquía, un 15 %, y a Grecia, un 9%. Crecen los vuelos a Turquía, un 15 %, y a Grecia, un 9% desde Alemania La lenta recuperación de los viajes de los alemanes más que por causas económicas se explica por «una reticencia a salir por la crisis del transporte aéreo del verano pasado, según señalan expertos del país», resalta Cendra. Entonces se desató el caos en aeropuertos europeos por falta de personal tras la pandemia.