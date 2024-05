Nueva rotonda en la carretera de Sóller para aliviar atascos en hora punta

Con un presupuesto de 1,2 millones de euros, el departamento de Territorio, Movilidad e Infraestructuras del Consell de Mallorca reformará completamente la rotonda de la carretera de Sóller para evitar atascos en horas punta y aliviar uno de los accesos a Palma con más densidad de vehículos.

La intersección recibe simultáneamente tráfico rodado de ida y vuelta de Palma, la carretera de Sóller, el Polígono de Son Castelló, Son Sardina y Camí del Reis, así como del hospital de Son Espases. Y en las horas con más tráfico del día se convierte en un auténtico embudo, con retenciones muy habituales, pese a que el último tramo de la carretera de Sóller en sentido Palma cuenta con tres carriles y que hace siete años, en 2017, se instaló en la rotonda un sistema de semáforos inteligente que va dando prioridad de paso a los carriles con más carga de vehículos.

Ahora, la rotonda se ampliará, ganará espacio en sus dos carriles interiores, y a la vez, se reformará su configuración.

De esta forma la intersección incorporará dos carriles preferentes para que el tráfico de Son Sardina y el de Camí del Reis no tenga que entrar en la rotonda si su destino es Palma, con lo que los técnicos del Consell de Mallorca creen que la nueva rotonda ganará en fluidez.

La solución es similar a la que el Consell de Mallorca ha aplicado desde el pasado mes de febrero en la salida de Can Valero de la Vía de Cintura, donde construyó un carril cero o vía preferente para que los coches que toman esa salida no tengan que entrar en la rotonda para dirigirse al Polígono de Can Valero, disminuyendo de esta forma las esperas.

El proyecto de reforma se encuentra en estos momentos en fase de licitación, informan fuentes del departamento de Territorio, Movilidad e Infraestructuras del Consell, que dirige Fernando Rubio. Y está previsto que la reforma pueda empezar a ejecutarse durante el próximo mes de septiembre.

La reforma de la rotonda de la carretera de Sóller, que el Consell espera que alivie un 30% la densidad del tráfico, forma parte del Plan de Mejora de Accesos a Palma del Consell de Mallorca que la institución insular va ejecutando. Y que tiene previsto otras actuaciones como la reordenación de carriles en el paso inferior de Can Blau en la Vía de Cintura, donde se pasaría de dos a tres carriles en dirección a Andratx o el carril adicional que también ganaría la Via de Cintura entre la autopista de Inca y la salida de la carretera de Valldemossa también en sentido Andratx.

Dentro de este plan también está previsto que el Consell realice un estudio de carga de las carreteras de Mallorca que, según se confirmó en el pleno de la semana pasada, «estará concluido en el plazo de dos o tres meses» y nunca antes del verano.

El objetivo es que este estudio ofrezca un diagnóstico muy detallado de la situación de saturación que sufren las carreteras de Mallorca y poder tomar medidas concretas para hacer frente a los atascos. Incorporará además datos de entrada de vehículos en la isla de la Autoridad Portuaria y otros aportados por la DGT.