Vamos a contar mentiras

Primera mentira de Palomino: Las mascarillas fraudulentas de Koldo nunca fueron repartidas. ¿Cómo explica el escrito firmado en 2023 por Manuel Palomino, que indica que «se procede a comunicar a los centros sanitarios dependientes la retirada de estas mascarillas y su almacenamiento»? Segunda mentira de Palomino: La Guardia Civil no trató con Palomino. ¿Cómo explica el primer folio del informe de la Guardia Civil, «el requerimiento fue atendido por D. Manuel Palomino Chacón», con nombre, dos apellidos y DNI con letra mayúscula incluida?

Primera mentira de Negueruela: Su presencia en una comisión en la que como conseller de Turismo no pinta nada. Segunda mentira de Negueruela: Nadie en el Consell de Govern conocía la visita de la Guardia Civil al Ib-Salut ¿La consellera de Salut y presidenta del IB-Salut Patricia Gómez no fue informada por su marido y director general del IB-Salut Juli Fuster de un acontecimiento tan relevante?

Primera mentira de Francina Armengol: Las mascarillas no son fraudulentas. Queda contestada por la retirada urgente instada por Palomino al verificar que eran fraudulentas, y por el hecho tan elemental de que nunca fueron utilizadas. Segunda mentira de Armengol: No recuerda si habló con Koldo de mascarillas. Al estallar el escándalo, recordó ante las cámaras en el Congreso (grabación de cuatro minutos) que había recibido llamadas de Fomento sobre mascarillas. No hay más espacio, pero hay muchas más mentiras.

