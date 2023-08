Los hoteleros negocian con los turoperadores subidas de hasta un 7% en Mallorca

Hoteleros y turoperadores están jugando sus cartas para fijar los precios que regirán la próxima temporada turística en Baleares. En medio del ascenso de la venta directa por parte de los establecimientos, que mejora sus márgenes, lo que lleva a que los empresarios estén «muy subidos», van rebajándose sus pretensiones. Lo que se negocia en este momento en Mallorca, de cara al verano de 2024, es en torno a una subida del 5 % al 7 %, según fuentes consultadas por este diario. Y en el caso de las tarifas con todo incluido, un 10 %.

Esos incrementos de precios estarían por debajo de los de la temporada pasada, cuando se partía de un escenario mucho más desfavorable para los hoteleros, con «una inflación galopante» y el estancamiento en los precios por el parón turístico que supuso la irrupción de la pandemia. Entonces se pactaron subidas de entre un 10 % y un 15 %.

«Están muy subidos», interpretan fuentes de la turoperación ante las pretensiones este año de algunos hoteleros. Se lamenta los esfuerzos que hacen los establecimientos por minimizar su dependencia de las mayoristas impulsando la venta directa de sus habitaciones, con ayuda de «empresas de fuera de la isla» y lo que supone «perder el trato directo con el hotelero».

Así las cosas, mientras en Ibiza se han llegado a pedir incrementos de tarifas de «hasta el 20 % para hoteles de tres estrellas», en Mallorca «estamos intentando no pasar del 10 %».

La subida de tarifas que ronda entre el 5 % y el 7 % incluye alojamiento y desayuno. En el caso de la doble pensión, se negocia un aumento del 8 % o el 9 %. Y en los paquetes de todo incluido se pretende una subida del 10 %, explican fuentes hoteleras.

"Perder la competitividad"

En medio de estas negociaciones no faltan las criticas a los objetivos de los empresarios por parte de la turoperación. Se considera que los porcentajes de incremento tarifario por los que pugnan los hoteleros son «elevados», después de los que lograron cerrar el año pasado para la temporada actual. Hay quien no duda en afirmar que no aceptará más allá del IPC, «entre un 2 % o 3 %». «No se puede pretender subir los precios todo el tiempo, sino Baleares va a perder competitividad», frente a los destinos que pisan fuerte en el Mediterráneo, en parte por su política tarifas más baratas.

Desde el entorno hotelero se lamenta que a pesar del buen balance de la ocupación y la facturación de este verano, «los costes siguen altos». Ahora bien, «hay que seguir manteniendo la demanda», así que solo queda contener la subida de precios.

Se augura «una negociación dura», sostienen fuentes de la turoperación, para cerrar las tarifas de la temporada 2024.