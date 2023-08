Ian Livesey: «La limitación de cruceros es mejor para el sector y la ciudad»

Ian Livesey (Rochdale, 1971, director de TUI Musement para Balears, Península, Andorra, Laponia e Islandia, repasa cómo va la temporada turística, la primera sin ningún tipo de restricciones tras superar la pandemia, en la que los mercados británico y alemán «están funcionando bien», este último a pesar de la recesión económica no ha renunciado a sus vacaciones en Baleares e incluso ha crecido por «el efecto Thomas Cook».

¿Cómo les va la temporada? ¿Estamos ante un verano excelente en Balears?

Estamos ante una buena temporada y así lo ha manifestado nuestro CEO, Sebastian Ebel. Como grupo prevemos llegar a las cifras en volumen de pasajeros de antes de la pandemia. Lo que es importante para nosotros es que nuestros mercados principales, el británico y el alemán, están funcionando bien. Vemos otros, como el polaco, que está en crecimiento, y el nórdico.

Es buena noticia que crezca el turismo nórdico.

Antes de la pandemia no estaba en su mejor momento. Para Mallorca es un mercado que está volviendo.

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, en junio se igualaron las cifras de viajeros británicos y alemanes en Baleares. ¿Se mantiene esa dinámica en los meses fuertes?

Para nosotros el alemán sigue siendo el primero, con un poco de ventaja sobre el británico.

«Este año no hay tantas reservas ‘last minute’ y vemos un gran porcentaje que se han hecho con bastante antelación»

¿Se sigue notando la demanda acumulada, ‘las vacaciones de la venganza’, o los flujos turísticos han vuelto a la normalidad?

El flujo turístico está en una nueva normalidad. Este año no hay tantas reservas de last minute y vemos un gran porcentaje que se han hecho con bastante antelación, lo que supone descuentos para las familias y empuja a que vengan más. Lo que notamos también es que incrementa el concepto de all inclusive y las estancias son más cortas que antes.

¿Para el invierno ya se empiezan a mover reservas?

Desde TUI Alemania vendrán turistas todo el invierno pero es bastante residual, desde mediados de noviembre a mediados de febrero.

¿El mercado alemán se ha resentido por la recesión económica?

Alemania, igual que otros países en Europa, está pasando por momentos económicamente complicados, sin embargo, las llegadas de este mercado continúan. E incluso en nuestro caso el volumen de llegadas es superior a la prepandemia. La fidelidad del turista alemán hacia las Islas Baleares es muy fuerte y esperamos mantenerla por muchos años.

«Notamos un incremento del todo incluido y que las estancias son más cortas que antes»

¿Por qué están viniendo más alemanes?

Es el efecto de Thomas Cook. Nosotros nos hemos beneficiado mucho en el mercado alemán por su quiebra, y esta temporadas se ha vuelto a la normalidad para viajar.

¿Cómo se está comportando el turismo británico y otros mercados emergentes?

Es el primer año en el que el mercado británico puede viajar sin ningún tipo de restricción, fueron muy estrictas, por lo que estamos acercándonos a cifras de 2019. Y entre los mercados emergentes, el polaco, que tiene presencia en las tres islas, ha sido fiel durante la pandemia y esto año vemos que crece especialmente; en julio ha sido el tercero más importante .

Los restauradores aquejan caída de ingresos. ¿Los turistas están gastando menos?

Es posible que hayan notado un descenso en comparación con 2022, pero hay que recordar que todos teníamos esa necesidad de viajar y salir, y es cierto que veíamos colas en restaurantes, bares y chiringuitos. Quizás este año haya cierta normalidad que pueda percibirse como un descenso por su parte. Por la nuestra, en general estamos satisfechos con el gasto de nuestros clientes en las islas tanto en excursiones como en otras actividades. Si es cierto que hemos incluido mas de medio día, porque son más baratas.

Los incendios en destinos mediterráneos ha llevado a cancelar vacaciones, al menos en Rodas. ¿Al final van a redirigir turistas a las islas?

Lo que está pasando en otros puntos de Europa es preocupante y en primer lugar hay que garantizar la seguridad de nuestros clientes y pensar en la gente local y sus negocios. De momento no hay cancelaciones masivas en ningún sitio. Estuvimos ofreciendo cambios gratis una semana. Rodas esta semana ya está al 80 % operativa y desde mediados de agosto lo estará al 100 %. No vamos a beneficiarnos con cancelaciones masivas a Baleares.

¿Cómo vive TUI los cambios de gobierno. ¿Ya se ha reunido con la presidenta Marga Prohens?

TUI siempre ha tenido relaciones excelentes con cualquier gobierno de las islas. Entre el sector privado y el público hay un objetivo común: ofrecer vacaciones seguras de calidad y siempre a precios competitivos. De momento el grupo no ha tenido oportunidad de reunirse con la presidenta, pero seguramente en breve lo haremos.

«Estoy seguro de que el nuevo Govern tendrá en cuenta la sostenibilidad cuando se tomen ciertas decisiones referentes al turismo y la cultura de las islas»

Adiós a la moratoria de plazas turísticas y a las políticas de decrecimiento. ¿Qué opina de estos movimientos del nuevo Govern?

La industria más importante para las islas es el turismo. Siempre vamos apoyar cualquier decisión lógica para el crecimiento y consolidación de turismo en las islas. Para TUI la sostenibilidad es muy importante en nuestra estrategia. Estoy seguro de que el nuevo gobierno también la tendrá en cuenta cuando se tomen ciertas decisiones referentes al turismo y la cultura de las islas.

¿La limitación de megacruceros tendría que mantenerse?

Las navieras han adaptado sus programa y los cruceros llegan más escalonados. Al final es mejor para los cruceristas y las empresas que trabajan con el sector, tanto para los transportistas como para la ciudad. Si está hecho con lógica, lo veo correcto.

¿Qué pasará con el proyecto que anunció el Govern Armengol con TUI para poner en marcha el transporte de turistas en vehículos de hidrógeno? ¿Se suspende?

La transformación sostenible es una prioridad para TUI y requerirá de una estrecha cooperación entre los destinos y la industria turística. Somos conscientes de las conversaciones actuales en torno al proyecto de hidrógeno en las Islas Baleares y esperamos que la situación sea investigada y resuelta con agilidad. En el transporte de volumen nadie ha tocado correctamente la tecla, por eso no se sabe si el futuro va a ser hidrógeno, gas o eléctrico. Por nuestra parte, vamos a seguir analizando y explorando todas las opciones de combustibles sostenibles para nuestras operaciones, incluyendo aviones, cruceros y transporte terrestre.

¿Aplican ya la inteligencia artificial en sus operaciones en Mallorca?

Como muchas empresas en la pandemia, aceleramos la transformación digital. Tenemos un TDA (TUI Digital Assistant) para los clientes donde reciben muchísima información referente a sus vacaciones. Pueden comprar actividades y eventos online y si quieren, chatear con alguien de TUI directamente desde la app. También tenemos un call center con 1.200 empleados por todo el mundo, su sede está en Palma, con unos 300 empleados. Cada vez están introduciendo más la inteligencia artificial para conversar con los clientes.