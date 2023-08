Cuándo el hospital te envía un vídeo para acudir al médico mejor preparado

La prescripción digital o píldoras informativas, como se conoce coloquialmente a esta iniciativa, comenzó hace ahora ya dos años con la elaboración de vídeos explicativos de las colonoscopias, prueba diagnóstica para detectar el cáncer de colon, uno de los más habituales en esta comunidad autónoma.

Nuria Pau es la enfermera y psicóloga encargada de estos vídeos informativos en los que, subraya, participan los propios especialistas médicos que ya han atendido o atenderán a los pacientes receptores, que han sido elaborados teniendo en cuenta su opinión en cuanto a los asuntos más complicados de entender por los enfermos y que están filmados en el hospital de referencia, en las consultas dónde han sido atendidos, lo que da más calidez y cercanía a la información.

«Empezamos hace dos años con las colonoscopias porque se trata de una prueba cuya preparación es ardua y porque habíamos comprobado que los pacientes no venían bien preparados para ella. La tasa de suspensiones de las pruebas ya programadas rondaba el diez por ciento. Se trata de una prueba con la que se diagnostica mucho cáncer y que precisa de una visualización muy correcta que no se consigue si el paciente no sigue las instrucciones previas al pie de la letra», comienza la coordinadora.

Así, para esta prueba diagnóstica se elaboraron tres vídeos. En el primero se explicaba en qué consistía la evaluación en una pieza remitida veinticuatro horas después de que el especialista lo había hecho en la consulta de forma presencial. Aunque los facultativos intentan explicar lo más claramente posibles todos los conceptos, no siempre quedan claros.

En el segundo, continúa Nuria Pau, el paciente recibe el sms de la cita para la prueba diagnóstica junto a un enlace que le remite al canal de Youtube del hospital en el que se puede ver el vídeo que le explica cómo debe ir preparado, cuánto tiempo tiene que estar en ayunas, que puede beber o comer, etcétera.

186.000 visualizaciones

«Y, por último, en el tercer vídeo, se les explica qué cuidados deben hacerse tras la prueba. Si con los dos primeros vídeos las visualizaciones fueron más o menos las mismas que las citaciones, con el tercero, cuya temática es más difícil de encontrar en internet, hemos alcanzado las 186.000 accesos en estos dos años, muchísimos más que las colonoscopias programadas, y la mayoría de ellos procedentes de Sudamérica», se congratula esta enfermera entusiasmada y muy implicada con su trabajo de divulgación.

Nuria Pau revela que ya están en marcha otras dos píldoras informativas y que a finales de este verano lanzarán otras dos más. Las dos en marcha abordan las temáticas de las biopsias de próstata y de un proceso muy común como es la cirugía de cataratas.

En el primero de los casos se remite al paciente un vídeo que le recuerda la información recibida el día anterior en la consulta del urólogo sobre qué es la biopsia. En el segundo documento visual se le alecciona sobre la preparación que debe llevar a cabo para acudir a la extracción de tejidos y, ya por último, se le remite una infografía explicativa sobre los cuidados que el paciente debe hacerse tras la realización de la prueba, explica la coordinadora.

Consulta de anestesia virtual

Con respecto a la cirugía de cataratas, una intervención que el oftalmólogo suele realizar de forma ambulatoria, los pacientes que deben someterse a ella reciben tres vídeos y una infografía. «En el primero de los vídeos se sintetiza la explicación de qué va a ser la cirugía de cataratas, que se hace después de la consulta. Luego reciben una infografía de la medicación que deben tomar antes de la intervención. En el segundo vídeo sale el anestesista porque, al tratarse de una cirugía muy local y si el paciente no tiene alguna otra patología severa, no hace falta que acuda a la consulta de este especialista y de esta manera le facilitamos una consulta de anestesia virtual», revela Pau.

Y ya, por último, en el tercer vídeo, que se recibe al cabo de unas horas de haber acabado la intervención, se informa al paciente de los cuidados que deben prodigarse tras la cirugía y los tipos de molestias que puede tener y en qué circunstancias deben acudir a urgencias.

La coordinadora detalla que estas dos píldoras informativas ya se están remitiendo a los pacientes desde el pasado mes de junio y que de la cirugía de cataratas se han enviado 931 enlaces que han originado 3.751 visualizaciones de los vídeos del canal de Son Espases en YouTube. «Tenemos más visualizaciones porque hay gente que van a ser operadas en otro sitio y también entran o porque los propios pacientes remiten los enlaces a otros familiares interesados en verlos», explica la diferencia numérica.

En muchas ocasiones, los pacientes de más edad no comprenden del todo las explicaciones que el médico les da en la consulta y se quedan más tranquilos cuando sus familiares más cercanos pueden verlos.

Con respecto a la biopsia de próstata, revela que se han enviado 157 enlaces que han generado 555 visualizaciones desde el pasado 15 de junio.

La coordinadora revela que se han centrado en las temáticas que preocupan a los pacientes, no en todos los farragosos pasos de los procesos asistenciales de estas patologías.

Para ello, revela que para la elaboración de todos estos vídeos han convocado previamente a los pacientes afectados a un desayuno en Son Espases para que les dieran su opinión de las píldoras: si eran inteligibles o qué cambiarían de las explicaciones ofrecidas. «Y hemos actuado en función de lo que nos han dicho», subraya una de las almas de este proyecto.

Pau detalla que, para que sean más asequibles, los vídeos tienen una duración media de entre dos y tres minutos no sobrepasándose este último minutaje salvo en los primeros realizados sobre las colonoscopias porque, admite, han ido aprendiendo sobre la marcha.

La coordinadora añade para terminar que ha presentado este proyecto a un «par de premios» subrayando que en los vídeos han participado directamente los especialistas de estas patologías que atienden a los pacientes y que se remiten mediante un sms al móvil de estos por lo que pueden consultarlos en cualquier momento así como reenviarlos a sus allegados.

«Esta es una acción práctica de poner al paciente en el centro del sistema», se congratula Nuria Pau añadiendo que cree que el hospital de Son Espases es pionero en todo el país en una iniciativa de estas características: que el usuario reciba un sms con enlaces explicativos vinculados a sus próximas citas con el médico.