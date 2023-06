Denuncian al fiscal a 40 personas por no acudir a las mesas electorales

No presentarse el día de las elecciones a la mesa electoral, si has sido elegido para formar parte de una de ellas, no sale gratis. No es obligatorio votar, pero sí lo es el mandato de formar parte de la mesa electoral, siempre y cuando tu nombre aparezca en el sorteo para participar en el proceso democrático.

La Junta Electoral de Mallorca ha remitido a la fiscalía un listado de unos 40 nombres, que corresponden a ciudadanos que no se presentaron el pasado día 28 de mayo, con motivo de los comicios autonómicos y locales, a pesar de haber sido citados porque debían formar parte de una de las mesas electorales. Debían ejercer en dicha jornada, o bien de presidente de la mesa, o de vocal, pero es que además también estaban obligados a presentarse en los colegios electorales si habían sido convocados como sustitutos, ante la posible ausencia de algún titular. Las vacaciones ya contratadas no son suficientes para lograr la excusa A partir de la denuncia corresponderá a la fiscalía comprobar si estas personas sufrían algún tipo de circunstancia especial que les impidiera presentarse el día de las elecciones en el colegio electoral. Estos ciudadanos serán requeridos de forma individual, para que expliquen las circunstancias por las que no cumplieron con su obligación. Si la excusa que presentan no es convincente, se presentará contra estos ciudadanos una denuncia penal, ya que no cumplir con esta obligación constituye un delito. Es una infracción que se sanciona, además de la correspondiente inhabilitación, con multas económicas y también con penas de prisión de tres meses a un año. Todos estos ciudadanos tenían la posibilidad, previo a la fecha electoral, de presentar alegaciones para no asistir a las mesas electorales, tras ser citadas personalmente. Sin embargo, ninguna de ellas lo hizo. Simplemente no se presentaron en el colegio electoral, lo que obligó a que su puesto en la mesa fuera ocupado por alguno de los suplentes, para garantizar el desarrollo de los comicios. Mientras tanto, ya se conoce a las personas que han sido elegidas para formar parte de las próximas elecciones generales del mes de julio. Debido a las quejas por la falta de formación de estos ciudadanos elegidos, que no sabían qué tenían que hacer ante un incidente, se ha editado un vídeo que explica el modo con el que se debe actuar la jornada electoral y los documentos que se deben rellenar.