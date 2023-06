Izan, el joven transexual que sufrió una agresión en Palma: «La homófoba me dijo que ojalá viviera Franco»

Izan, un joven transexual de 21 años, acompañó el lunes a una amiga a hacerse un 'piercing0 cuando una mujer le hizo un ataque homófobo. Primero de forma verbal y luego le agredió físicamente. La Policía detuvo a la atacante por un presunto delito de odio.

«La mujer primero me llamó maricón, luego engendro mecánico y me dijo que ojalá estuviera vivo Franco», recuerda. La agresión homófoba ocurrió a las once de la mañana en la calle Sindicat de Palma. «Acompañé a mi amiga a que se hiciera el ‘piercing’ y, cuando ella se fue, me quedé en solo en la puerta del local’».

Izan no tiene ninguna duda de que esta mujer estaba movida por un sentimiento homófobo. De hecho sostiene que la visión de la pulsera con la bandera arcoíris en una de sus muñecas acabó por enervarla. «Se fijó en que llevaba la bandera LGTBI para atacarme», prosiguió.

Izan se quedó estupefacto sin acertar a entender qué le ocurría a esa mujer y por que le agredía, hasta entonces solo de manera verbal. «Nunca me había pasado nada parecido. Le dije ‘¿qué te pasa conmigo?’», apuntó.

A partir de este instante, la mujer se tornó aún más violenta. De las palabras e insultos decidió pasar directamente a la violencia física. «Me empezó a escupir, me dio un empujón y me pegó un puñetazo en la cara», precisó.

Al parecer este joven transexual ya había visto a esa mujer en la vía pública, pero hasta entonces ella no se había dirigido hacia él. «La había visto un par de veces y creo que vive en la calle», apuntó.

Tras sufrir esta agresión homófoba, Izan llamó al 091 para denunciar lo ocurrido. Una patrulla se personó poco después y los agentes detuvieron a esta mujer como presunta autora de un delito de odio. «Estoy muy agradecido a la Policía Nacional», subrayó.

Izan, de 21 años, ya tenía desde hace tiempo muy claro que su identidad sexual masculina no se corresponde con sus genitales femeninos. «Me operé para quitarme los pechos y llevo tres años de tratamiento hormonal con testosterona», puntualizó. No obstante la agresión homófoba sufrida le ha dejado latente un sentimiento de temor a que vuelva a ocurrir. «Ahora tengo miedo de que esto me pueda pasar otra vez, peo el que me pegue mida 1,90 y me destroce’», recalcó.