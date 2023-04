Personal de la UIB hará encuestas en pisos para detectar el alquiler turístico ilegal

Se van a visitar 20.000 pisos sospechosos de Ciutat para verificar si hay residentes durante todo el año o se dedican al alquiler turístico, seleccionando los barrios donde se haya detectado que hay más anuncios de las plataformas, como Airbnb o Expedia. Irán hasta cinco veces si es necesario, peinando las zonas del centro de Palma. Cuando se verifique que hay una vivienda infractora se le comunicará al servicio de inspección.

El objetivo principal del plan de choque, empezando por Palma, es monitorear toda la oferta ilegal de Mallorca y compararla con la legal, cruzando los datos, en base a las viviendas que se ofertan en las plataformas de comercialización. La reglada, que está dada de alta en el programa CATHO, se cifra en 103.684 plazas que se reparten en 16.765 viviendas por toda la isla. En Ciutat hay 4.360 estancias turísticas en viviendas residenciales (ETV), que no son plurifamiliares dada la prohibición. Así «se hará más fácil el trabajo de la inspección turística para poder localizar de una forma mucho más sencilla» el alquiler vacacional fuera de la ley, explica el director insular de Transición y Ordenación Turística, Joan Gaspar Vallori.

A través del Observatorio de Turismo Sostenible se irán obteniendo indicadores que van a permitir saber la cantidad de viviendas que se están alquilando con fines turísticos, por tipo (unifamiliar o plurifamiliar, número de habitaciones), si están dadas de alta, el municipio donde se encuentran, el número de plazas por cada mil habitantes y la proporción por municipio y se comprobará la diferencia entre plazas ofertadas y las legales.

Este proyecto se lleva a cabo junto con la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB) con la doctora Sónia Vives, del departamento de Geografía, del grupo de Investigación sobre Sostenibilidad y Territorio.

«Nuestra idea es localizar más de 500 pisos» empezando con esas 20.000 viviendas que se van a identificarla en el centro de Palma, dice Vallori, utilizando de pretexto «hacer pequeñas encuestas», para abonar así el camino a los veinte inspectores que persiguen la oferta ilegal. Después se extrapolará este mecanismo de trabajo al resto de Mallorca.

Por otro lado, el director insular de Transición y Ordenación Turística recuerda que solo en cuatro días los grupos mixtos de inspectores y agentes de la Policía Local localizaron 26 pisos turísticos ilegales, a los que se levantaron actas infractoras, durante las vacaciones de Semana Santa.

UN ARQUITECTO DE DATOS SELECCIONA A LOS "CANDIDATOS" A SER INSPECCIONADOS

El ingeniero informático Alex Vázquez trabaja en el Observatorio de Turismo Sostenible del Consell de Mallorca como arquitecto de datos. Él es quien bucea en Aribnb o en Vrbo, la plataforma de Expedia.

«Lo primero que hacemos es eliminar los anuncios duplicados y detectamos los que no tienen licencia porque no aparece. Así se seleccionan los candidatos a no ser legales», explica.

«Tenemos las direcciones geolocalizadas con coordenadas y calculo todas las posibles, con diferentes filtros». Después se construye un grafo (diagrama) que se une con aristas para calcular las direcciones de las viviendas ilegales.

«Los comentarios de los clientes» en las reseñas que dejan son claves para demostrar que ha habido reservas.