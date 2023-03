La presidenta del Govern, Francina Armengol, pidió este jueves a los ayuntamientos que planifiquen vivienda pública, cedan suelo y construyan. En este sentido, reivindicó la implicación de todas las administraciones en esta cuestión.

«Hemos conseguido que muchos ayuntamientos hagan lo necesario para hacer política de vivienda pública, porque cuando llegamos al Govern no había. La planificación era para hoteles y tuvimos que empezar de cero», presumió y al mismo tiempo criticó la jefa del Ejecutivo. Así, quiso agradecer a Cort que haya cedido terrenos al Govern con este objetivo y al ayuntamiento de Calvià que esté ampliando el parque público en estos momentos. Pero también reprendió a aquellos consistorios que no han querido participar en esta empresa: «Muchos alcaldes no nos han cedido suelo y no han construido», sentenció Armengol.

Así lo manifestó la jefa del Ejecutivo en un acto en el que junto al conseller de Movilidad y Vivienda, Josep Marí; la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, y el alcalde de Palma, José Hila, entregaron las llaves de 19 viviendas de protección pública destinadas a alquiler social en Palma. La presidenta resaltó que «nunca antes» se habían invertido tantos recursos en edificaciones públicas, algo que ha sido producto, señaló, de «una Ley de Vivienda valiente y comprometida».

El Govern incorporará 1.286 pisos de protección oficial al parque de vivienda pública al finalizar esta legislatura, lo que supone un incremento del 73,2 por ciento respecto a 2015. De este modo, el Ibavi gestionará 3.042 viviendas de protección oficial en régimen de alquiler en las Balears. De estas, 357 están en Palma, de las cuales ya se han entregado 44 y 215 están en construcción.

Acabar con el estigma

Armengol quiso señalar que las viviendas de protección oficial «hace muchos años estaban estigmatizadas». Algo que ahora, dijo, «gracias al Ibavi y la Conselleria hemos conseguido cambiar, porque se trata de pisos excepcionales», señaló con orgullo. Así, explicó que son viviendas «excelentes» desde el punto de vista arquitectónico, en lo que se refiere a la economía circular y a eficiencia energética. «En estos pisos uno tiene que emplear menos calefacción y aire acondicionado, se consume menos electricidad y se lucha contra el cambio climático», argumentó.

Finalmente, la presidenta del Govern resaltó el acuerdo logrado con promotores privados. «Queremos que todo el mundo tenga derecho a un techo y hay gente que no puede acceder a una vivienda social porque tiene una renta algo superior que aun así no le permite ni alquilar un piso, ni comprarlo, por eso hemos trabajado en este acuerdo, para que se construya vivienda a precio tasado que marcamos como Govern», apuntó. Recordó, además, que estas viviendas pueden contar con la hipoteca Ibavi, lo que significa que el Ejecutivo balear avala, desde ahora y hasta diciembre de 2024, el 20% de la compra. «Es una política ligada directamente a la gente que vive en estas islas, porque todos queremos que nuestros hijos e hijas sigan teniendo aquí su proyecto de vida», concluyó.