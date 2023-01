Podemos mueve ficha y presiona para rebajar el umbral de gran tenedor en la ley de vivienda balear

Unidas Podemos mueve ficha para presionar a sus socios del PSIB. El partido de Antònia Jover presentó ayer una Proposición de Ley para modificar la normativa balear con el objetivo de rebajar de 10 a 5 las viviendas necesarias para ser considerado gran tenedor, aunque la realidad es que el efecto sería limitado por la forma en que está redactada la ley balear. En ella se explicita que la consideración de gran tenedor solo afectará a quienes «tengan como actividad económica la promoción inmobiliaria, la intermediación, la gestión, la inversión, la compraventa, el alquiler o la financiación de viviendas». Es decir, sociedades y empresas. Asimismo, establece que «un particular que alquila una vivienda propia, sea 1 o 100, no realiza una actividad económica, salvo que haya montado una empresa para ello». Esto supone tener a una persona contratada a jornada completa gestionando los inmuebles.

Pese a que con toda probabilidad no llegará a debatirse porque la legislatura acaba de entrar en la última fase antes de los comicios y la Mesa del Parlament, presidida por el socialista Vicenç Thomàs, puede dejar en un cajón la iniciativa, desde Podemos han querido aprovechar el posicionamiento oficial del Govern en el que se mostraban a favor de rebajar el límite para ser gran tenedor después de las palabras de la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, que anunció en una entrevista con El Periódico de España que la nueva normativa permitiría este cambio si las comunidades lo reclaman de forma oficial.

Hay que tener en cuenta que esta propuesta no es nueva. Hace apenas unos meses el PSIB y toda la oposición rechazaron una iniciativa planteada en estos mismos términos en el Consell de Mallorca por parte de Podemos y que contaba con el apoyo de Més per Mallorca. Tras la negativa, la presión de los socios se ha ido incrementando porque, según defienden, las islas viven una situación de «emergencia habitacional». Los socialistas se habían mantenido cautos para no precipitarse en su posicionamiento, pero las palabras de la ministra y el refrendo del Govern han provocado que deban abrirse a negociar un cambio legislativo.

El líder de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, no aclara de momento si darán su apoyo a la iniciativa y pone el foco en que la actual normativa prevé la cesión forzosa de los pisos de grandes tenedores y solo se ha ejecutado en el 2,7 por ciento: «Los debates están bien, pero la realidad es que tenemos una ley que no se está cumpliendo».

En las últimas semanas se ha evidenciado que tanto Podemos como Més están muy descontentos con la gestión de la conselleria de Vivienda, en manos del PSIB, y reclaman constantemente «más valentía» al partido de Francia Armengol. Ambos partidos han tratado de distanciarse de las críticas de la oposición en las que les reprochan que en los ocho años de Pacto los precios no han parado de subir y las islas están en una situación más complicada que en 2015. Sin ir más lejos, Apesteguia confesó la semana pasada que en ocho años «no se ha conseguido dar solución al problema de la vivienda» en Baleares.