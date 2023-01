El PP y Ciudadanos coincidieron ayer en elegir el problema que sufre Baleares con el acceso a la vivienda para atacar al Govern de izquierdas por sus «fracasadas y radicales» políticas en materia de vivienda. Ambos partidos, tras la junta de portavoces celebrada ayer en el Parlament, cargaron contra el Ejecutivo de Francina Armengol conocedores de que la vivienda es uno de las asignaturas pendientes de este Govern.

El portavoz del Partido Popular en el Parlament, Toni Costa, advertió ayer de la «peligrosa deriva contra la propiedad privada y contra los pequeños propietarios, contra los pequeños inversores y contra las familias en la que sigue la izquierda».

«Ante la cercanía de las elecciones -aseveró Costa- y el fracaso de las políticas de vivienda de ocho años de Govern de PSOE, Podemos y Més, los partidos de izquierda dan pasos cada vez más inquietantes y lo más preocupante es que no sabemos cuál es su límite». La crítica de Costa se refería, en concreto, a la propuesta de Podemos de declarar a los propietarios de más de cinco viviendas como grandes tenedores cuando el Govern había fijado en 10.

En este sentido, el portavoz del PP indicó también que, «por suerte, a este Govern solo le quedan 136 días. Tan solo quedan cinco meses para que el Partido Popular traiga el cambio en Baleares para detener esta peligrosísima deriva radical y hacer políticas desde el sentido común, desde la moderación, con incentivos, con seguridad jurídica, que verdaderamente permitan dar una solución al problema de la vivienda en nuestras islas».

La presidenta del PP, Marga Prohens, tiene prevista hoy una comparecencia para valorar la problemática de la vivienda y seguir hurgando en la asignatura pendiente del Govern. Prohens pondrá sobre la mesa las propuestas del PP.

Pilar Costa, portavoz del PSIB, criticó que el PP haya optado por no tener un proyecto de futuro para esta comunidad y que «siempre haga un discurso catastrofista aunque se demuestre que las cosas van bien» y añadió que «tiene un discurso incoherente porque cuando se tramitaba la ley de vivienda parecía el fin del mundo y ahora el portavoz del PP, Toni Costa, dice que la misma ley no ha tenido ningún efecto, algo que tampoco es cierto».

Sin embargo, no solo fueron los populares que arremetieron contra el Ejecutivo por la vivienda. La portavoz de Ciudadanos, Patricia Guasp, criticó que el «Govern junto a los populistas haya vuelto a abrir el melón de las restricciones y limitaciones en cuanto a la vivienda». «Unos días salen con las iniciativas de limitar el precio del alquiler y otras salen con la necesidad de limitar la compra de los extranjeros. Después de siete años de políticas fracasadas, que ahora intenten poner en marcha medidas intervencionistas que no funcionan en ningún país del mundo, me parece muy poco respetuoso con los ciudadanos», apostilló Guasp.