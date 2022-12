Los más de 150 médicos de familia reunidos ayer en asamblea mostraron a las claras a sus representantes, el denominado Foro de Atención Primaria, que no pueden soportar más esta situación de agendas interminables que ralentizan y empobrecen la asistencia que dan a los ciudadanos y van minando progresivamente su salud física y emocional. Por ello les emplazaron de forma unánime a convocar una huelga en los centros de salud si la Conselleria de Salud no ofrece soluciones rápidas a la problemática actual.

Durante la asamblea se informó a los asistentes de las reuniones que el Servei de Salut lleva realizando desde el pasado miércoles con los miembros del Foro. Ese día tuvo lugar la primera con Lucía Gorreto, presidenta de la Societat Balear de Medicina Familiar i Comunitària (Ibamfic), y su equipo. Como interlocutores tuvo a la directora asistencial, Eugènia Carandell, el gerente de Atención Primaria de Mallorca, Miquel Caldentey, y Rosa Duro, subdirectora de Humanización, Atención al Usuario y Formación, que acudió en lugar de la subdirectora de Primaria Marga Servera, que no habría podido acudir a las reuniones por una indisposición pasajera.

Da la casualidad de que Rosa Duro fue expresidenta de la Ibamfic, sociedad científica de Primaria afín al actual Govern que se mostró muy reivindicativa durante el Govern de José Ramón Bauzá.

Una alternativa

Lucía Gorreto explicó que en la reunión del miércoles los responsables asistenciales le encomendaron que les presentara una alternativa al modelo actual de Primaria teniendo en cuenta la falta actual de profesionales e intentando adaptar modelos de otras regiones a la realidad asistencial y de recursos humanos de las islas. Y con ese objetivo, la Ibamfic ha vuelto a ser citada el próximo 14 de diciembre.

Les ha llamado mucho la atención al resto de integrantes del foro que la Administración no haya actuado de la misma manera con el resto de ellos. Ayer se reunió con las dos sociedades restantes, la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (Semg) y la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen).

Los representantes de ambas, Alicia Navarro y Fernando García Romanos, respectivamente, revelaron que sus interlocutores se limitaron a tomar notas de sus iniciativas sin que al término de la reunión se produjera ninguna invitación para un encuentro posterior, como sí han hecho con Ibamfic.

Asimismo, en el momento de escribir esta información, tampoco habían sido convocados ni la representante de la Asociación de Pediatría de Atención Primaria de las Illes Baleares (APapIB), Mariana Mambié, ni el Colegio de Médicos ni, por supuesto, Simebal.

Pero lo que pudiera parecer una estrategia de divide y vencerás puede no salirle bien al Servei de Salut. La propia presidenta del Ibamfic subrayó ayer que el Foro de Primaria es una piña y que su sociedad no sacará ningún tipo de ventaja de ese favoritismo, recalcó señalando que la propuesta de nueva organización que le ha encomendado el Servei de Salut en la que ya está trabajando será presentada y consensuada antes con sus compañeros del Foro.

Y recalcando que no tolerará ninguna línea roja como el empecinamiento de Salud de mantener todos los centros de salud abiertos mañana y tarde pese a que no hay médicos suficientes.

Contratar en la privada

Varias propuestas se trasladaron ayer a los responsables del Servei de Salut para intentar minimizar el problema de la falta de personal médico en Primaria.

Así, se les sugirió a los máximos responsables asistenciales que se redistribuyesen los facultativos de los servicios de Urgencias hospitalarias, que se liberasen a los dedicados a programas específicos para que acometan tareas asistenciales o que incluso intentasen contratar a médicos de la sanidad privada en lugar de gastar dinero público en derivarles pacientes, entre otras medidas.

Con el objeto de dar una atención digna a los pacientes, objetivo final de sus reclamaciones, aseguraron, pidieron asimismo que hubiera médicos de retén en cada centro de salud para evitar que las urgencias cuya asistencia no se pueda demorar o las bajas inesperadas de compañeros conviertan las agendas de los médicos titulares en un trabajo interminable.

En lo que sí estuvieron de acuerdo todos los miembros del Foro consultados fue en la deficiente labor que está llevando el gerente de Atención Primaria, Miquel Caldentey. Empezando por la líder de los pediatras, para quién no sabe o no quiere abordar la problemática de su colectivo, pasando por la propia Ibamfic, que se preguntaba por qué le han encomendado la elaboración de un modelo alternativo cuando el propio Caldentey cuenta con un equipo de 15 directivos que no ha hecho nada.