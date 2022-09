El Consell ya aplica medidas que ahora pide la UE contra la explotación sexual de menores tutelados

La mayoría de medidas que la comisión de garantías del Parlamento Europeo recomienda en su borrador para evitar la explotación sexual de menores tutelados, ya se aplican desde hace tiempo en Mallorca. El Consell, a través del Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), puso en marcha hace más de un año un centro especializado para menores que sufren la explotación sexual, se han mejorado los protocolos en el caso de fugas y se ha creado la figura del coordinador para el control de los diferentes centros de menores tutelados.

Todas estas medidas han venido siendo anunciadas por el Consell desde hace tiempo y, según los responsables del IMAS, están dando sus frutos. Muchas de ellas se iniciaron a raíz de las informaciones publicadas por este periódico destapando los casos de las menores.

Sofía Alonso, presidenta del IMAS explicó ayer que el documento de la UE solo es un borrador, que hasta la fecha no había llegado a su departamento y tuvieron noticias de él a través de los medios. En cualquier caso, Alonso apuntó que la gran mayoría de medidas que proponen ya se «están aplicando desde hace tiempo, como es el caso de un centro especializado, la mejora de los protocolos con Fiscalía y Policía que se actúa de forma inmediata cuando existe un salida no autorizada (fuga) de un menor y se ha incrementado la plantilla con más de 60 profesionales especializados». La también consellera insular de Derechos Sociales recordó asimismo que todas estas conclusiones son las mismas a las que llegó el Comité de Expertos convocado por el Consell y que desde el inicio de legislatura se está «poniendo el foco en esta problemática». «Fruto de ello es que ha habido hasta 37 personas detenidas que se dedicaban a la explotación sexual de menores», aseveró Alonso.

Solo una hora para el Consell

Sobre la comisión de eurodiputados europeos que vino a Mallorca en abril, Alonso afirmó que solo tuvieron una hora para explicarles todo el sistema de menores de Mallorca y las mejoras que se están aplicando y por ello ahora apuntan iniciativas que desde hace tiempo se están llevando a cabo por parte del Consell. Asimismo, la consellera y presidenta del IMAS señaló que se «demuestra que la intención de esta comisión era política y no tenía el objetivo de abordar el problema».

Sofía Alonso explicaba en febrero de este año, en una entrevista con Diario de Mallorca, que el protocolo de las denuncias con Policía y Fiscalía, como reclaman ahora desde la UE, ya se había cambiado. Antes los educadores tenían que ir a comisaría y ahora se hace de forma directa con sistemas de comunicación. También ahora se envía un informe mensual a Policía y Fiscalía, se coordinan para detectar las zonas de captación y las salidas no autorizadas [fugas] de menores ya se consideran un indicio de explotación sexual. Todo ello se puso en marcha hace dos años a raíz de la comisión de expertos del Consell.

El centro: Ubicación secreta por los proxenetas

El centro especializado que ha creado el Consell está dirigido por psicólogos y educadores de la propia institución, no por entidades del tercer sector. Cuenta con una capacidad para ocho menores y que podía ser ampliado si así lo requerían las necesidades. Su ubicación es secreta para evitar que los proxenetas acudan a buscar a las menores para seguir explotándolas. La consellera Alonso admitió que ella misma desconocía su ubicación. También se ha creado la figura del coordinador o mentor que ahora reclama la UE.