La presidenta del PP, Margalida Prohens, ha anunciado hoy que pedirán la comparecencia urgente de la presidenta del Govern, Francina Armengol, a raíz de la comisión de expertos de la Unión Europea que, entre otras conclusiones, asegura que el sistema de protección de menores en Mallorca ha fallado. Prohens ha acusado a Armengol de "obstaculizar cualquier investigación sobre el problema de las menores en Balears y esta problemática en Mallorca se ha convertido en un tema internacional". Por ello, la líder popular ha apuntado que "Francina Armengol está deslegitimada para seguir gobernando y le exigimos que depure responsabilidades en este caso de la protección de menores vulnerables".

Por su parte, el portavoz del PP en el Consell, Llorenç Galmés, ha ido un paso más allá y ha exigido la "dimisión inmediata de la presidenta del Consell, Catalina Cladera, por permitir la situación que se ha creado en el Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) y que ha tenido que venir la Unión Europea para verificar que el sistema de menores está fallando". Galmés ha calificado de "demoledor y objetivo" el informe de la comisión de la UE desplazada a Mallorca en abril. El popular también ha recordado que la presidenta Cladera "premió" al anterior presidente del IMAS, Javier de Juan, con la conselleria de Presidencia del Consell.

Sofía Alonso, presidenta del IMAS

Sofía Alonso, presidenta del IMAS ha explicado que el documento de la UE solo es un borrador y que hasta la fecha no ha llegado a su departamento. En cualquier caso, Alonso ha apuntado que la gran mayoría de medidas que propone ya se "están aplicando desde hace tiempo, como es el caso de un centro especializado, la mejora de los protocolos con Fiscalía y Policía que se actúa de forma inmediata cuando existe un salida no autorizada (fuga) de un menor y se ha incrementado la plantilla con más de 60 profesionales especializados". Alonso ha recordado también que todas estas conclusiones son las mismas a las que llegó el Comité de Expertos convocado por el Consell y que desde el inicio de legislatura se está "poniendo el focos en esta problemática". "Fruto de ello es que ha habido hasta 37 personas detenidas que se dedicaban a la explotación sexual de menores", ha añadido Alonso.

Sobre la comisión de eurodiputados europeos que vino a Mallorca en abril, Alonso ha apuntado que solo tuvieron una hora para explicarles todo el sistema de menores de Mallorca y las medidas que se están aplicando y por ello ahora apuntan iniciativas que desde hace tiempo se están llevando a cabo parte del Consell. Asimismo, la consellera y presidenta del IMAS ha señalado que se "demuestra que la intención de esta comisión era política y no tenía el objetivo de abordar el problema".

Pilar Costa, portavoz del PSIB-PSOE, ha incidido en que no se trata de un informe, solo un borrador "realizado por un eurodiputado del PP y que la comisión de garantías está presidida por la eurodiputada del PP Dolors Monserrat". Costa ha apuntado también que el informe abunda en que es un problema que afecta a toda Europa, no solo a Mallorca, y que el borrador apunta recomendaciones genéricas que ya se están aplicando. "Lamentamos que en un tema tan sensible y que precisa la aportación de todos de forma rigurosa, el PP traspase todos los límites", en referencia a las peticiones de comparecencia de Armengol y de dimisión de Cladera.