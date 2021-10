El conseller de Modelo Económico, Trabajo y Turismo, Iago Negueruela, ha asegurado hoy que están trabajando en la firma de un convenio colectivo de carácter autonómico para la recogida de basuras.

Este marco, según Negueruela, incorporará cláusulas sociales y salarios fijos, ya que su ausencia es lo que ha provocado la huelga de los trabajadores de este servicio en la mayoría de municipios de Mallorca y Menorca. "Nos encontramos con que hay convenios en función de la contrata y los ayuntamientos licitaban por precio y sin mirar la parte social al no haber legislación. Ahora ya tenemos el acuerdo con la Federación de Municipios de les Illes Balears (FELIB) para que a medida que renueven las concesiones puedan cumplir en las licitaciones el convenio colectivo autonómico".

Negueruela ha querido salir al paso de las críticas, especialmente del PP, que ha recriminado al Govern que mientras Balears estaba llena de basura sin recoger medio Ejecutivo se marchó al congreso socialista de Valencia. "La directora general de Trabajo ha estado en todo momento negociando el conflicto. A principios de semana se llegó a un acuerdo en la sede de la Conselleria que luego no fructificó, pero el alcanzado el domingo también fue auspiciado por la Dirección General de Trabajo", ha aseverado Negueruela. Sobre la crítica concreta del PP, el conseller y portavoz del Govern ha apuntado: "Que la crítica venga de un partido que siempre ha dicho que el Govern no debe negociar en estos conflictos y nunca ha querido saber nada de cláusulas sociales, no es de recibo y por ello críticas cero de un PP que tiene en su ADN la devaluación de las condiciones de trabajo"

El Govern también pedirá a los ayuntamientos que no prorroguen los contratos actuales y que saquen a concurso nuevas licitaciones. De esta forma se podrán adjudicar con las cláusulas sociales y los salarios fijos que dictaminará el convenio autonómico. El Ejecutivo, según Negueruela, ha tenido que impulsar la creación de una patronal de recogida de basuras, que no existía y se encontraron con que las condiciones de trabajo las fijaba cada una de las empresas y en función de la concesión otorgada por cada ayuntamiento.