La patronal del sector de recogida de basuras y limpieza viaria y CCOO han alcanzado un preacuerdo esta madrugada para poner fin a la huelga que afectaba a 49 municipios de Mallorca. La reanudación del servicio está pendiente de la ratificación por parte de los trabajadores que se reunirán hoy a partir de las 16 horas en Palma.

La huelga afectaba a la práctica totalidad de los municipios de Mallorca y Menorca, con la salvedad de los que tienen la gestión directa, desde hace cinco días. El primer preacuerdo aceptado por UGT no fue secundado por CCOO. La asamblea de trabajadores lo rechazó el jueves pasado por la mínima: 148 votos en contra y 141 a favor.

La protesta laboral se originó porque algunos trabajadores dependientes de subcontratas no tenían la cobertura del convenio autonómico alcanzado. El preacuerdo de esta madrugada contempla su incorporación y que los aspectos pendientes queden cerrados en el plazo de 15 días. Miguel Pardo, portavoz de CCOO, ha explicado este lunes que se constituirá un grupo de trabajo que se encargará de "cotejar" cada uno de los casos municipales con el objetivo de que todas las contratas en vigor puedan incorporarse al convenio autonómico "en el plazo máximo de seis meses o un año". También existe el "compromiso escrito" de los ayuntamientos de que no ejecutarán las prórrogas que permiten los contratos con las empresas de recogida de residuos y limpieza viaria, por lo que de esta forma se reducirán los plazos para lograr una uniformidad en las condiciones laborales de los trabajadores. "Esto facilita que los contratos que ahora tienen una duración de seis años contando las prórrogas finalicen como mucho en tres años y medio", apunta Pardo. Asimismo, se estudiará la aplicación de penalizaciones económicas en el caso de que los ayuntamientos retrasen la publicación de los pliegos de condiciones.

Entre los casos más complicados que deberán abordarse figuran los de Llucmajor, Capdepera, Bunyola, Santa Margalida e Inca, además de las Mancomunitats del Raiguer y del Pla, según han explicado fuentes sindicales.

Desde el sindicato CCOO se muestran satisfechos por la elevada participación en la huelga, con una incidencia del 90 por ciento, según aseguran. "Ellos pensaban que después del resultado tan ajustado en la votación del viernes los trabajadores saldrían divididos y la incidencia de la huelga bajaría, pero no ha sido así, sino todo lo contrario", añade Pardo, que destaca que en algunos municipios donde el sector ya está regulado "los trabajadores han hecho huelga por solidaridad". En relación a los servicios mínimos, el sindicato denuncia que si no se han cumplido es porque los ayuntamientos "los han impuesto". "Los servicios mínimos tendrían que haberse negociado con el comité de huelga y no imponerse como se ha hecho", lamenta el portavoz de CCOO. "En algunos casos, como Capdepera, los servicios mínimos eran brutales", concluye.

Tras cinco días de movilización las calles de los municipios afectados ya presentan una notable acumulación de basuras. Los trabajadores decidirán esta tarde en asamblea si ponen fin a la situación o bien siguen con la medida de presión.