La selección masculina de Balears de fútbol se clasificó ayer para las semifinales del Campeonato de España de combinados territoriales tras derrotar por 3-0 a Asturias con goles de Jordi León, José Antonio Ramón e Iago Mendes. Este conjunto, que dirige el técnico Juan Manuel Darder, empezó esta segunda ronda ganando a Murcia por 2-0 y el sábado cayó por 4-0 con Catalunya por lo que era necesario el triunfo frente a los asturianos. Al final se logró, y por goleada. Ahora Balears a finales de marzo disputará las semifinales, probablemente en Madrid, junto a otras tres selecciones: Galicia, Madrid y Catalunya.

Darder: «No es fácil estar entre los cuatro mejores»

El seleccionador balear sub-16 se mostró muy satisfecho y feliz al término de esta fase: «Estoy muy contento, la verdad. He visto un gran compromiso por parte de todos, incluso de los que no han jugado. Tenían muchas ganas y se han mostrado muy comprometidos. Así todo es más fácil. No es fácil llegar a estar entre los cuatro mejores de España, que no pasa todos los años, ya que son dos fases en las que te tocan rivales complicados pero bueno, nosotros hemos hecho nuestro trabajo y por eso lo hemos logrado».

Féminas: El Baleares derrota por 0-2 a La Solana

El Atlético Baleares volvió a la senda del triunfo tras derrotar por 0-2 a La Solana. Las blanquiazules alinearon a Sandra Torres, Andrea, Jani, Infante, Nati Cano, Perelló, Fátima, Gabi Gutiérrez, Rojas, Cora Coll y Okoye. Los goles los marcaron Gabi y Mabel.

Féminas: El Son Sardina doblega al líder Seagull

Un gol de Irene Lores dio el triunfo al Son Sardina frente al líder Seagull, que pierde su privilegiada plaza. Las amarillas jugaron con Cati Cueto, Shakira, Raquel Gurrionero, Irene Lores, Paula Solé, Laura Martínez, Úrsula (Marta Vélez), Tania Sánchez, Marga Cueto, Laura Navarro (Keyla) y Luci Puigcercós (Ana Mackenzie).

Féminas: El Collerense supera al Fontsanta

El Collerense ganó por 2-1 al Fontsanta en un duelo muy reñido. Las rojillas jugaron con Girol, Valca, Peña, Martín, Juan,. Mir, Martorell (Ballesteros), De Dios (Osto), Ginard (Molina), Garcías (Pili) y Rosselló.

Féminas: El Algaida cae en el campo del Zaragoza

El Algaida sigue en racha negativa y cayó por 1-0 con el Zaragoza. Las azules jugaron con Navarro, Hennrich, Bennasar (Miguel), Córdoba, Koleva, Conceiçao, Sastre (Gelabert), Vives, Cirer, Garrido y Martínez.

Féminas: El Talarrubias pierde con el Stadium

El colista Santa Ponsa Talarrubias sumó otra derrota al caer por 1-0 con el Stadium Casablanca. Las de Calvià jugaron con García, El Amrani, Mesa, Carrió (Garmendía), Villalonga, García, Munar, Valens (Suárez), Colomar, López y Balduz.

Juvenil: El Constància se acerca a la salvación

El Constància se acerca a la permanencia después de ganar por 2-0 al Grama. Los de Inca jugaron con Morillas, Torres (Cánaves), Navarro, Almazán, Andreu (Cano), Alomar, Granados, Màxim (Nalli), Pastor y Dalmases (Acedo). Por su parte, el San Francisco igualó a dos con el fuerte Espanyol en el tramo final de un partido perdía por un claro 2-0.

Juvenil: Nueva victoria del Mallorca al ganar al Europa

El Mallorca suma un nuevo triunfo al vencer por 2-0 al Europa. Los bermellones jugaron con Monedero, García, Avila, Moyá (Calatayud), Quevedo, Payeras, Gómez, Salas (Barattucci), Llabrés, Calcagno y Lázaro (López).

Futsal Tercera: El líder Urbanitzacions no falla

El Urbanitzacions seguirá como líder de la Tercera de fútbol sala después de doblegar al San Pablo Eivissa por 8-4. Los otros resultados fueron: Alaró, 5-Muro, 6; Ibiza, 6-Son Ferrer, 3; y Mercadal, 6-Juan de Ávila, 6. Descasó el Entreculturas Montesión. El Alcúdia-Son Oliva se jugará el próximo 25 de marzo.

Empresas: El Quentin’s se lleva el II Memorial

El Quentin’s se adjudicó el II Memorial Mateo Mateu Morro de fútbol-11 de empresas al derrotar por 2-0 al Ángeles Custodios. Los dos tantos los marcó Óscar Frau, chichi. El trofeo lo entregó Andreu Mateu, hijo del que fue entrenador y directivo de la organización, informa Joan Carles Gibert.