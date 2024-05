Francisco actuará en Palma: «Lo que yo hago en el escenario es artesanal, es todo puro directo»

¿Qué ofrecerá en el concierto?

En este concierto de 40 años contigo voy a hacer un repaso de todas las canciones, no de todas, sería imposible, pero de algunas de las canciones más significativas, las que más éxito han tenido a lo largo de estos 40 años, canciones como La chica del póster, Latino, Tú ni te imaginas, Tu cadena, Penas y alegrías del amor, A dónde voy sin ti... y luego también interpreto canciones que a mí siempre me han gustado y que forman parte de la vida de todos, canciones muy populares y la verdad es que es un concierto de más de dos horas en que la gente se lo pasa muy bien. Yo me lo paso fenomenal, porque eso es lo más importante, si yo me lo paso bien, la gente se lo pasa bien, y hacemos un espectáculo muy, pero que es muy, muy bonito y muy romántico.

¿Qué canción es la que no faltará nunca en sus actuaciones?

Todos los artistas tenemos una canción que es el buque insignia. En mi caso es Latino, que ganó en el año 81 por primera vez el festival de OTI, que luego en el 92 volví a ganarlo con la canción A dónde voy sin ti. Esa es una canción que evidentemente no puede faltar en el repertorio, es una canción que ha envejecido bien, suena tan fresca o más que el primer día. Es una canción con la que yo me siento muy identificado, todos los que hemos tenido la suerte de nacer en el Mediterráneo, que es una tierra muy especial. Las voces tienen una identidad propia, somos bohemios, soñadores, muy románticos y muy festeros. Somos latinos.

¿Qué balance hace de estos más de 40 años de carrera?

Yo estoy agradecido a la vida, agradecido por todo lo que me está dando. La verdad que estar más de 40 años como estoy en mi profesión, gozando y disfrutando del cariño del público, que es muy generoso... Y yo también intento cada día seguir trabajando y luchando por superarme, por aportar nuevas canciones a mi repertorio y ahí sigo grabando y haciendo cosas.

Ha visto cambiar la industria musical. ¿Qué echa de menos?

Echo de menos la forma de trabajar. Prácticamente han desaparecido los productores que se hacían grandes arreglos musicales, porque hoy todo se trabaja a través de ordenadores. Creo que ahí hemos quitado alma a lo que es la música, porque donde se ponga el feeling, sentimiento de un músico o de un cantante, pues nunca lo puede sustituir una máquina. Una máquina puede hacértelo perfecto, pero sin corazón. Y eso es lo que echo en falta. Es que estamos rodeados de reguetón.

Ha criticado en varias ocasiones ese tipo de música...

El reguetón, salvo alguna cosita, no me gusta. Fíjate que en mi casa tengo todo tipo de música, me gusta todo, excepto ese tipo de música, la que se hace con ordenador... He tenido una gran suerte de vivir los 60, 70, 80, 90 y 2000, que creo que han sido las décadas de oro de la música.

Lo que se lleva es el autotune.

Hoy no hace falta ni siquiera que afines. Lo que yo hago en el escenario es artesanal, porque los músicos tocan en directo, no llevamos nada pregrabado, ni nada sintetizado. Es todo puro directo. El reguetón, a los artistas de mi tipo, nos ha hecho bien, porque la gente valora más cuando va al teatro y se sienta a escuchar a un cantante que canta de verdad y una banda que suena bien.

¿Aún tiene ilusión por ir a Eurovisión?

Una amiga mía que está en televisión me dijo: Francisco, que no es para ti, que son para estos chavalitos jóvenes. Y hace dos años cuando vi Benidorm Fest, lo entendí.

Nebulossa no son tan chavalitos. ¿Le gusta la canción ‘Zorra’?

Muy atrevida. Hombre, no creo que lleguemos ni a los diez primeros puestos. Yo les deseo lo mejor, porque, además, está hecho muy bien como marketing. Es una canción que llama la atención, porque aquí de lo que se trata es de dar ese golpe de efecto.

¿Ha dejado de cantar alguna canción por no ser adecuada a los tiempos actuales?

No, yo siempre he hecho canciones al amor y al desamor, adorando a la mujer, porque es el símbolo sobre todo del romanticismo, más en aquella época. Éramos caballeros educados, no éramos machistas, que eso es muy distinto. A veces se confunde.