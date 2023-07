"No nos han dado mucha información. No entendemos la decisión. Nua. Radiografia d'un trastorn trata sobre los trastornos alimentarios, que no entienden de color político. La salud mental es algo sobre lo que tenemos que hablar porque nos afecta a todos", ha afirmado hace unos minutos Ann Perelló a este medio tras conocer la decisión de Cort de suspender tres funciones de su obra en Palma.

La actriz ha contado que se encontraba ilusionada por "volver a casa" tras todo el "recorrido" que había conseguido la obra cuando la distribuidora recibió un mail en el que se les informaba del cambio en la "línea de espectáculos" de los teatros municipales de Palma para la temporada 23/24. Un hecho que ha coincidido con la llegada del Partido Popular a Cort, a lo que la artista ha sentenciado que "no porque haya cambios de gobierno se debe dejar de hablar de estos temas". "Es peligroso juzgar ciertas obras que hablan de algo que afecta a toda la sociedad. ¿De qué vamos a hablar entonces?", ha añadido en una entrevista con este medio. Estic bastant amb es cabells drets: Divendres mos van comunicar que tres funcions de #NUAradiografia a Mallorca no se farien perquè “no és la línia d’espectacles que programaran” amb es nous canvis de govern. 👇🏻🧵 — Ann Perelló (@AnnM_Perello) 3 de julio de 2023 Pide que se siga "apoyando el talento balear" "Estoy bastante molesta: el viernes nos comunicaron que tres funciones de #NUAradiografia en Mallorca no se harían porque “no es la línea de espectáculos que programarán” con los nuevos cambios de gobierno. Me pregunto cuál es “la línea que programarán” pero sobre todo me pregunto si saben que el TCA, el dolor que va asociado a estos trastornos y, en general, la salud mental, no entiende de partidos ni de política", ha denunciado esta mañana la actriz en su cuenta de Twitter. La actriz ha confesado a este medio que se siente "apenada" y "sorprendida" por no poder "cerrar el ciclo" de la obra y volver al lugar donde nació. "Se debe seguir potenciando y apoyando el talento balear", ha añadido Perelló. El Ajuntament de Palma no se ha pronunciado todavía acerca del tema aunque se espera recibir un comunicado en las próximas horas.