Cort se ha pronunciado tras las declaraciones de Ann Perelló sobre la suspensión de tres actuaciones programadas para esta próxima temporada de su obra Nua, sobre los trastornos alimentarios. La actriz ha mostrado su "sorpresa" en las redes sociales esta mañana tras recibir un correo del nuevo equipo de Música y Artes Escénicas cancelando los pases de su obra por no ir "en la línea de las actuaciones" que se pretenden programar para los teatros municipales de Ciutat.

Rafel Brunet, director general de Música y Artes Escénicas, ha manifestado hace pocos minutos en un comunicado que el motivo tras la cancelación no ha sido ideológico: "Es una gran obra y así queda patente. Tenemos previsto realizar un ciclo de teatro social en el primer trimestre de 2024 con los presupuestos renovados".

El equipo, también, ha alegado cuestiones organizativas y de presupuesto: "No existía ningún tipo de contrato formalizado. Nos hemos encontrado con una situación en la que todo el presupuesto de este año está comprometido y la cantidad disponible no es suficiente para poder atender todas las reservas que no se han formalizado".

Ann Perelló, apenada por la decisión

Sin embargo, Cort no ha querido hacer referencia a las palabras de Perelló. La actriz ha compartido con Diario de Mallorca esta mañana su "pena" por no poder "volver a casa" tras todo el "recorrido" que había conseguido la obra: "La salud mental es algo sobre lo que tenemos que hablar porque nos afecta a todos. No porque haya cambios de gobierno se debe dejar de hablar de estos temas".

Reacciones de Més per Palma

Por parte de Més, el partido ha tachado de "falta de respeto hacia el sector cultural" la decisión del Ajuntament de Palma y ha acusado al Partido Popular de querer "censurar" una obra "que genera consciencia y preocupación social". Según ha denunciado la oposición en un comunicado publicado antes de conocer la versión de las autoridades, "cualquier institución cultural mínimamente responsable y de prestigio deja prevista una programación a medio plazo independientemente de los procesos electorales".