Era 23 de abril de 1971. Miguel Soler, uno de los primeros en pinchar a Los Beatles en Mallorca (y en el mundo), se dirigía al aeropuerto a recoger a dos viajeros procedentes de París. Poco sabía el mallorquín que esas personas eran John Lennon y Yoko Ono. Y menos conocía su plan de encontrar a Kyoko, hija de Ono y su exmarido, quien tenía la custodia de la pequeña en Manacor, y llevársela. Lo siguiente fue una historia que pasó desapercibida en un contexto de represiones franquistas: ¿acto de amor o secuestro? Una pregunta que cuestiona el documental Kyoko, nominado al Goya a Mejor Corto Documental en 2019, que se proyectó ayer en el marco del Live For The Arts en Liverpool.

La cuna del cuarteto más famoso de la historia del pop británico acogió ayer la última entrega de Live For The Arts: el encuentro de arte mallorquín que ya ha girado por ciudades como Nueva York o Leipzig y que anoche celebró con éxito una velada a ritmo de Los Beatles. Más de un centenar de invitados acudieron a los enclaves privilegiados de Innside by Melià frente al Río Mersey.

Una tarde cocinada a fuego lento durante cuatro meses por Miquel Ferrer y Eduardo Pons, gerentes de Rata Corner, cuyo objetivo era trazar «un puente» entre culturas y artistas. «La gente se ha interesado mucho por la cultura de Mallorca. Todos se van con ganas de conocer la isla y descubrir que es mucho más que sol y playa. Estamos muy contentos», confesó Ferrer a este medio.

La tarde empezó con los mejores sabores de la isla a manos de La Pajarita. Y es que, como bien sentenció Marta Terrasa, conductora del evento, «en Mallorca la acción pasa en la cocina». El negocio, activo desde hace 155 años en la isla, exportó a Liverpool la maestría de la cocina mallorquina poniendo a todos los asistentes a cocinar cocarrois. Más tarde, el dúo formado por Pep Mulet y Pau Barceló, sirvió una degustación de los sabores más típicos de la isla.

A la experiencia gastronómica le sucedió la proyección de Kyoko, el documental de Marcos Cabotá y Joan Bover. El primero asistió a la ciudad británica para protagonizar un coloquio posterior al estreno de su cinta en Liverpool en el que desveló los secretos del rodaje: «Un amigo de mi padre me contaba la historia cuando era niño pero no le hacía caso. Cuando crecí, escuchando un CD de Los Beatles la recordé. Tardé seis meses en localizar a los protagonistas». «Echo de menos a alguien que no conocí: eso es ser una leyenda», añadió el galardonado cineasta sobre la figura de Lennon.

Y es que a parte de la conexión evidente de Mallorca con la banda que sucedió hace 50 años con la detención de Lennon por el secuestro de su hijastra, la isla estuvo presente en varias ocasiones en la vida de Los Beatles. Según contó ayer el historiador Tomeu Canyelles en su participación en la charla, Joan Mascaró fue un traductor balear especializado en sánscrito que introdujo a George Harrison al orientalismo y acabó inspirando The Inner Light. También, desveló que la primera banda española que tocó en el mítico club The Cavern Pub, frecuentado por el cuarteto, era mallorquina.

Como parte del evento, los artistas visuales Paul Curtis, Pau Aguiló y Jess Hanko realizaron una muestra de su trabajo en directo. Aguiló, en su caso, se escondió en una de las habitaciones del hotel, donde además se realizó una íntima lectura de algunos poemas de Robert Graves, escritor fallecido en Mallorca, a manos de la actriz Clara Ingold. La propuesta conjunta cautivó a los procedentes de todas las partes del mundo gracias a su embriagada sencillez y de devoción femenina.

El hilo musical corrió a cargo de Luis Albert Segura, líder de la banda L.A. desde 2004 y reconocido a nivel internacional, quien se puso en los zapatos de su padre para reinterpretar la versión en castellano de Girl, de Los Beatles. Al mallorquín lo acompañaron músicos del Liverpool Institute of Performing Arts y, más tarde, le tocó el turno a Aina Zanoguera y Gori Matas y su apacible repertorio improvisado.

El evento es una de las acciones programadas dentro del Festival de Literatura Expandida de Magaluf, que se volverá a celebrar este mes de octubre en Calvià.