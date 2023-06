Desde que el cuarteto de Liverpool pusiera un pie en la isla la música no ha vuelto ser la misma. Los Beatles aterrizaron entre represiones franquistas y desembarcaron un cambio de tempo, una corriente de tilde antisistema y provocadora que cautivó -o pervirtió- a los músicos mallorquines. Esta es la premisa bajo la que Tomeu Canyelles y Francesc Vicens escribieron Beatles made in Mallorca: La recepción insular de la música beat sobre la influencia del grupo en la música de la isla y, ahora, junto a otros artistas y profesionales de Baleares, viajarán a Gran Bretaña este fin de semana para reencontrarse con el legado de los de Yellow Submarine en ‘Live For The Arts’.

La jornada organizada por INNSIDE by Meliá reunirá en la Capital Europea de la Cultura a escritores, músicos, artistas visuales, chefs y otros artistas multidisciplinares de Mallorca con el objetivo de “acercar la cultura a nuevos públicos” y construir un puente entre “lo mejor de la cultura mallorquina” y las costumbres de la ciudad de destino. ‘Live For The Arts’ se celebra este sábado 17 de junio en Liverpool tras dos exitosas ediciones este año en Nueva York y Leipzig (Alemania). Una experiencia inmersiva en las instalaciones de la cadena hotelera mallorquina que sigue apostando por la cultura. La de la cuna de Los Beatles es una de las acciones programadas dentro de la tercera edición del Festival Literatura Expandida de Magaluf (FLEM), que volverá a celebrarse del 5 al 8 de octubre de 2023 en el hotel Innside Calviá Beach. Irvine Welsh, Elvira Lindo y Bob Pop, en el festival literario de Magaluf que coge el testigo de Formentor Programación del evento en Liverpool Los ciclos internacionales de Gran Bretaña incluirán en su programación proyecciones cinematográficas, actuaciones musicales, intervenciones artísticas y experiencias gastronómicas, entre otras acciones. La primera de ellas encabezada por los invitados mallorquines será la proyección de Kyoko, un documental dirigido por Joan Bover y Marcos Cabotá Samper sobre la detención de Yoko Ono y John Lennon por el secuestro de la hija de la japonesa y su exmarido en Mallorca el 23 de abril de 1971. El cortometraje fue nominado a un Premio Goya en 2019 y, este sábado 17 de junio, se presentará en la ciudad que vio nacer a una de las bandas más sonadas del pop británico de todos los tiempos. Para poner el broche al encuentro, el historiador y coautor del libro sobre el impacto de los de Liverpool en la cultura Mallorquina, Tomeu Canyelles, conversará junto a uno de los directores del cortometraje sobre la influencia del grupo en la escena artística actual. El hilo musical lo añadirán Luis Albert Segura, líder del grupo mallorquín L.A., y el dúo cantante-pianista de Aina Zanoguera y Gori Matas. El primero actuará acompañado de músicos de LIPA (Liverpool Institute for Performing Arts), institución fundada por Paul McCartney y en cuyo programa de intercambio participó el balear hace unos años, y los segundos interpretarán algunas versiones de canciones populares de la cultura mallorquina. La playlist de... Luis Alberto Segura Arte, música y sabores de la isla Además de música y cine, 'Live For The Arts' acogerá un recital de poesía en homenaje al escritor de Wimbeldon que falleció en Mallorca en 1985, Robert Graves, autor de novelas históricas como Yo, Claudio. La actuación la protagonizará la actriz Clara Ingold mientras que el mallorquín Pau Aguiló realizará una intervención artística en directo. Una de las tres muestras pictóricas que se llevarán a cabo en la jornada: las otras dos, a manos de Paul Curtis, quien pintará un mural durante los ciclos, y la ilustradora inglesa Jess Hanko, que realizará retratos de algunos de los asistentes. Para finalizar la fusión mallorquina-aglosajona no faltarán los sabores de la isla a cargo de La Pajarita, quien promete exportar a Liverpool el sello tradicional mallorquín con galletas d’oli con sobrasada, coca de trempó, vino de Binissalem o queso mahonés, entre otros. Una conexión entre Mallorca y el mundo “Con la intención de fomentar las conexiones entre Mallorca y otras ciudades del mundo, ‘Live For The Arts’ facilita un encuentro para celebrar nuestras diferencias, explorar lo que nos une y descubrir lo que nos hace únicos. En esta ocasión, Los Beatles servirán de hilo conductor. A través de proyecciones, tertulias, performances, gastronomía, recitales y conciertos, el evento propone explorar diferentes puntos de conexión entre dos culturas que poseen tantas peculiaridades como elementos comunes”, ha descrito la organización en su página web.