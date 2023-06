El mallorquín Francesc Rosselló y la irlandesa Aileen Murphy inaugurarán sus colecciones mañana 8 de junio en la octava edición de Art Palma Summer. El evento organizado por Art Palma Contemporani vuelve este jueves a partir de las 18 y hasta las 21 horas para llenar Ciutat de cultura.

Su objetivo es promover el arte contemporáneo y acercarlo a la ciudadanía y es por ello que, como novedad este año, la cita contará con visitas guiadas gratuitas de la mano de profesionales del sector. Unas visitas que pasarán por galerías como la Galería Pelaires, que acogerá el debut de la extranjera en España en el espacio Cabinet hasta el 31 de julio y la exposición individual del de Villafranca de Bonany hasta el 14 de septiembre.

Un collage de experiencias de la mano de Francesc Rosselló

Francesc Rosselló, por su parte, presentará una colección de obras nuevas: un trabajo autobiográfico en forma de “collage de experiencias” que juega con la vegetación y los recuerdos para crear autorretratos y escenas fantásticas. Las pinturas reflexionan sobre la incertidumbre y la vigilia, un momento entre el sueño y la realidad. “Es como cuando dices mucho una mentira que te la acabas creyendo”, afirmó ayer el artista en un encuentro con los medios.

La colección Cinco minutos y ya vuelvo encuentra una similitud casi accidental con la última etapa de la vida de Rosselló: el que fuera el autor del cartel del Atlàntida Film Fest ha vivido unos meses de transición entre la Galería Horrach Moyà, que acogió su primera exposición individual, y la Pelaires, donde expone hoy. “Siempre ves de dónde vienes pero no a dónde llegarás. […] He estado medio año desaparecido, desamparado, he tenido que rehacer mi vida", confesó el pintor.

“No veo el arte como un trabajo: parece que cuando vas al trabajo es algo negativo y yo puedo estar muy agobiado pero me apasiona. Empieza siendo una necesidad, cuando eres niño pintas porque lo necesitas, pero se convierte en una pasión, contra más lees, pintas y ves arte”, añadió Rosselló.

Sobre el talento joven de Mallorca, el artista sentenció que “hay muchos artistas jóvenes profesionales en Mallorca”: “Hay mucha gente buena. Sí que es verdad que se debería hacer más piña. Tengo amigos en la península que, entre todos, se ayudan y crean una gran escena artística. En Mallorca esto falta, a veces escuchar la crítica de otro artista ayuda y así no estás pensando todo el rato en ti mismo”.

Agujeros de gusano, psicología del color y la exquisitez del cuerpo en el proyecto de Aileen Murphy

Cristina Anglada, responsable del espacio Cabinet de Pelaires este año y comisaria del proyecto de Aileen Murphy, Wormhole, describió ayer la exposición, que se abrirá al público hoy en el Art Palma Summer, como una “propuesta pictórica que se mueve entre la figuración y la abstracción”. La colección de la joven artista nació de las conversaciones con su hermano, que se dedica a la física, y explora el mundo del universo, la materia, la superficie y los espacios. Las pinturas destacan por su uso de la psicología del color y los elementos.

“Los agujeros de gusano, también llamados puentes de Einstein-Rosen, conectan dos puntos en el espacio y el tiempo a través de una garganta única. Murphy, a partir de esa referencia, crea varios espacio-tiempos en cada cuadro en los que podemos ver imágenes ensoñadas, recuerdos, percepciones sensoriales,… Todo unido a la idea del cuerpo como algo exquisito, en cuanto a máquina perceptiva, en el que estamos atrapados, torpe e incómodo”, explicó la comisaria.

Una pérdida en la industria del arte mallorquina

"(El fallecimiento de Juan Antonio Horrach) fue un shock, perdí a un amigo. Fue una desgracia para los artistas y, también, para la gente de Mallorca, porque las exposiciones de Horrach Moyà solo las veías en ciudades muy importantes”, confesó Francesc Rosselló sobre el reciente cierre de la galería.

Frederic Pinya, impulsor del Art Palma Summer y director de la Galería Pelaires, destacó ayer la importancia de crear un mecanismo en el mundo del arte para que “las galerías sobrevivan”. El gerente también quiso recordar su relación con Juan Antonio Horrach, difunto fundador de la galería con su nombre e impulsor de la Nit de l’Art, junto al que luchó por “dar a conocer Palma por la cultura y el arte” y afirmó que “los frutos se están recogiendo ahora”: “Me entristece mucho el cierre de la Horrach Moyà. Me parece borrar del mapa una trayectoria muy interesante”.

Otras exposiciones en Galería Pelaires

Además de estas dos exposiciones, el público podrá visitar la obra que mantiene la Galería Pelaires Inmerso, de Jorinde Voigt, que se inauguró en el Art Palma Brunch.