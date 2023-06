Pasó de la biología a la psicología y, de ahí, a convertirse en una de las personalidades más destacadas de Mallorca gracias a sus karaokes en el coche. Blanca Vergara ha vivido el año más surrealista de su vida pasando de no tener redes sociales y aborrecerlas a acumular casi 700 mil seguidores y millones de reproducciones en Spotify gracias a sus canciones pop-rockeras. Unos temas que se han convertido en himnos de una generación lista para gritar: “Jódete cabrón”.

Sus vídeos más virales son cantando en el coche. Si tuviera que escoger una canción para bajar las ventanillas y gritar, ¿cuál escogería?

Buena pregunta, se me vienen tantas… Vamos a dejarlo en Baby de Justin Bieber. Historia del mundo.

¿Cómo es pasar de no tener redes sociales a que estas te cambien la vida?

La música siempre me ha apasionado. Bueno, a todo el mundo le encanta, o eso espero. La cosa es que tú nunca te ves con la posibilidad de hacer algo más profesional, yo tenía mi piano y mi guitarra y hacía cosas pasa mí. Nunca pensé en enseñarlas. Entonces las redes sociales han sido la vía para poder hacer eso, sin ellas no estaría aquí.

¿Son beneficiosas o perjudiciales para la industria de la música?

Dentro de lo que cabe no me puedo quejar, porque yo las utilizo, lo que pasa es que para mí son una herramienta y no hago mi música por y para que funcione en las redes sociales. Hay mucha gente que hace música con la idea de que tiene que funcionar en Tik Tok, con un estribillo que funcione en Tik Tok, escribiendo cuatro frases absurdas sin ningún significado. Yo hago mi música y utilizo Tik Tok para darle visibilidad. Lo que pasa es que ahora con las redes sociales no hay filtro de quién puede dedicarse a esto, que por una parte es bueno y por otra es terrible, porque hay gente que -como en todo- se lo toma a risa. Una vez me preguntaron que qué opinaba de que los influencers se hiciesen cantantes y no lo sé, porque entiendo la situación de que los influencers tienen fecha de caducidad, pero ahora la música también, porque han hecho que tenga fecha de caducidad al hacerla tan efímera. Hay gente sacando canciones cada mes. Ese es el daño que están haciendo las redes a la música.

Se nos ha hecho tarde habla de la etapa de aceptación, No somos nada es la ira, ¿cuál es la siguiente?

Empecé con eso para tener una guía y que me fuese más fácil llegar al estudio y saber sobre qué iba a escribir. Cuando empiezas a componer mucho a veces te quedas un poco bloqueada. Entonces escribí las etapas de una ruptura porque a mi me gusta mucho escribir sobre desamor: hice una guía de shock, aislamiento, ira y aceptación. No sé si voy a seguir por ahí o meterme en otra cosa. Tengo las dos canciones que faltan para cerrar las cuatro etapas pero no sé si van a salir. Está en el aire.

Hace poco cantó con Enol en su concierto, ¿cómo ha sido trabajar con él?

Enol es una persona maravillosa. Para mí, es el amigo que más aprecio de los que he hecho en le mundo de la música. Cuando me dijo que cantara una canción con él no se me conocía, tenía tres canciones, y que alguien que funciona muy bien te dé esa oportunidad de compartir una canción fue de las mejores cosas que alguien ha hecho por mí desde que entré en el mundo de la música.

¿Ha conocido a mucha gente gracias a las redes sociales?

Lo que pasa es que soy un desastre de persona, siempre voy desubicada, como he vivido fuera de las redes no sé quién es conocido y quién no. Además, cuando te presentan a alguien te lo presentan por su nombre y casi todos se llaman distinto en las redes sociales. Yo ahí ya me pierdo. A parte de que las caras las llevo muy mal. Al final, he ido conociendo a mucha gente que no era consciente de quienes eran hasta que llegaba a mi casa y veía su perfil en Instagram.

¿Alguna colaboración soñada?

Siempre digo al mismo, a mi me gusta mucho Rels B, yo a él no, pero él a mí sí (risas). Además es mallorquín. Una vez le vi en un concierto y me encantó la actitud que tenía en el escenario. A nivel internacional me encanta Martin Garrix.

Con Rels B barrería para su casa: Mallorca.

Para mí Mallorca es una vía de escape, porque Madrid es un agobio y más para una persona que viene de una isla. En Mallorca se vive despacio y los días duran más. Cuando vuelvo de allí es cuando escribo más canciones.

Su canción 27 días ya suma más de dos millones de reproducciones, ¿es algo que se esperaba?

Me pilló por sorpresa. Además, la enseñé en las redes sociales cuando la canción no estaba ni terminada y con las voces mal grabadas, que las había grabado con las mascarilla FFP2. De repente funcionó en Tik Tok y tardé dos meses en sacarla, pensé que la gente se olvidaría y no. Entró hasta en el top 50 de Spotify España. Y eso que hice todo mal, la saqué un sábado por la noche que nadie está pendiente de si sale nueva música o no, no tenía a nadie que me guiara. El éxito fue inesperado. Hay canciones que gustan más y otras menos. La verdad es que no es mi canción favorita ni mucho menos, no es sobre lo que yo salía escribir ni la fórmula que yo solía utilizar. Es la típica de pop-rock que dice: “Jódete cabrón”. Por eso funcionó, sin querer. Pero fue un momento muy guay, lo pasé muy bien.