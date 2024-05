Una abuela mallorquina de 83 años se hace su primer tatuaje: "Estoy contentísima. No me ha dolido nada"

Una abuela mallorquina de 83 años protagoniza uno de los vídeos del momento en Tit Tok al tatuarse por por primera vez, una experiencia que ella se toma con muy buen humor y que narra su nieta y usuaria de la red social, @llucibosch.

El vídeo ha provocado una gran oleada de respuestas de cariño por la simpatía y espontaneidad de la abuela mallorquina, que desde el primer momento tiene muy claro el tatuaje que se va a hacer. Se lo pregunta su nieta y ella responde sin vacilar. "Un corazoncito con dos ramilletes de flores", escoge. "Estoy contentísima", le confiesa a su nieta tras la decisión. Pero eso sí, le deja muy claro qué tatuaje no haría nunca. "Soy tonta", bromea. "Pero no me pondría el nombre de ningún novio", manifiesta divertida.

De su domicilio al taller del tatuador, la abuela mallorquina no pierde el sentido del humor ni amaga en ningún momento con echarse atrás, pese a la decisión personal tan significativa que acaba de toma. Al contrario, no para de sonreír en unos momentos y se carcajea en otro. Y ante la pregunta de si nota molestias en el brazo por la aguja, responde. "No me duele nada".

Finalmente, al concluir el trabajo, observa el tatuaje, pregunta a quienes le rodea si les gusta, sonríe de nuevo y recibe como respuesta un olé general de aprobación.