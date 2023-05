Orsai: Xisco Crespí

En el descans del partit contra la Real Societat B va tenir lloc la cerimònia de cessió per part de la família de Xisco Crespí, jugador de l’ATB des de 1957 fins a 1961, de la copa que l’Atlètic Balears havia guanyat contra el Birmingham en el partit inaugural de l’Estadi Balear el 8 de maig de 1960. Ens podríem demanar, com va acabar la copa en mans de la família d’un jugador que ni tan sols va acabar el partit? És bo d’entendre, en Xisco va ser un referent com a jugador. Aquell carisma, valentia i entrega va fer que lluís el braçalet en el partit inaugural, que es lesionàs de gravetat i que els seus companys li regalassin, en plena convalescència, la copa que havien guanyat contra els anglesos.

Ahir, la família del jugador va voler honorar la seva memòria i la del club retornant-li el trofeu que en el seu dia havia guanyat. Però un acte que podia haver estat d’orgull per a tothom va sortir esbiaixat per errors greus de protocol. La família d’en Xisco, que venia expressament per a aquesta entrega, va esser ubicada al sol, quasi en el corner, quan la llotja estava totalment buida. No varen ser rebuts per cap representant del club, només per assalariats que no varen ser capaços de treure la copa per a l’entrega oficial. Em sap greu que aquests errors facin quedar malament el club i de retruc al seu president que dia rere dia posa tants de doblers per a què tirem endavant. Algú, no té clar què és història, què és sentiment i que és memòria i orgull de pertinença.

La figura de Xisco no va poder veure una victòria blanc-i-blava. Segur que hauria estat orgullós de l’entrega dels jugadors, però la derrota per 1 a 2 contra un molt bon equip, ens torna a situar amb problemes. Aquest cap de setmana res ha sortit bé. Ja és que som forts!!!