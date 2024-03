Gabriela Guillén se cansa de esperar: los detalles del burofax a Bertín Osborne para la prueba de paternidad

Un nuevo capítulo entre Bertín Osborne y Gabriela Guillén se abre debido a las medidas legales emprendidas por la modelo paraguaya. El cantante de rancheras, que sufre Covid persistente a sus 69 años, ya ha recibido un burofax. Esta fue la noticia bomba que soltó Beatriz Cortázar en 'Y ahora Sonsoles'. La periodista aseguró que el procedimiento para saber si finalmente Bertín es el padre del hijo de Gabriela Guillén está en marcha.

Anteriormente en el programa se comentó que la portada de Bertín en una prestigiosa revista del corazón no ayudó en nada en la relación del supuesto progenitor con su expareja. Y es que tras el nacimiento del bebé de Gabriela Guillén fue el protagonista quien expresó que no ejercería la figura de padre.

Por su parte la empresaria desde que ha tenido a su hijo no ha vuelto a pisar un plató de televisión. La paraguaya está pendiente de las necesidades de su hijo y parecer ser que Cortázar ha hablado con ella. Además, varios colaboradores del programa de Antena 3 presentado por Sonsoles Ónega expresaron que las frases que Guillén soltaba en las redes sociales eran der ser "una provocadora".

El procedimiento legal está en marcha

Beatriz Cortázar explicó a los espectadores y demás colaboradoras: "Gabriela ha enviado un burofax a Bertín, ese burofax se ha recibido y no tiene respuesta. Está sin responder", ha adelantó. La periodista siguió con su noticia: "Este proceso legal que se ha recomendado está siguiendo los trámites. Si no se contesta se volverá a enviar. Si no contesta se puede declarar en rebeldía a la persona que no contesta nunca. Este es el proceso".

Graciela Guillén, en el plató 'Y ahora Sonsoles' con la periodista Beatriz Cortázar / Antena 3

Cortázar también ha desvelado como se encuentra Gaby en estos momentos: "Me confirma que se ha enviado, se ha recibido y no tiene respuesta. Está deseando que este procedimiento llegue a su fin y que la dejen tranquila. Está deseando acabar con esto".