La 'rajada' de esta colaboradora de Sonsóles Ónega sobre Gabriela Guillén: "Es una provocadora"

La llegada del hijo de Gabriela Guillén el pasado 2023 sigue dando de hablar. Tras varios comunicados y hartos de la especulación que los medios hacían de la relación sentimental entre la propia empresaria sudamericana y el padre de su hijo, Bertín Osborne, parecía que las aguas estaban más calmadas incluso se podría haber producido un acercamiento entre las partes como publicaron varias revistas del corazón.

En platós se debatió y se comentó hasta la saciedad hasta que la paraguaya emitió un comunicado solicitando que "por favor" la dejaran en paz y en libertad para poder criar tranquilamente a su hijo. Desde hace un mes la vida de la empresaria era diferente y a veces compartía alguna frase en sus redes para saber como se encontraban ella y el bebé.

Tamara Gorro llama provocadora a Gabriela Guillén

En el último programa de 'Y ahora Sonsoles' de Antena 3, la periodista Beatriz Cortázar explicaba haber hablado con Gabriela: "Me ha explicado que la foto que ha subido no es su hijo para que no haya tanto revuelo. Creo que ella tiene el derecho al colgar lo que sea".

Rápidamente la colaboradora del programa, Tamara Gorro ha resaltado: "Lo que hace Gaby en redes es provocar". La influencer ha aclarado que ella la apoya en todo el tema del bebé, pero que en ese aspecto cree que se equivoca. "Si no sube nada, no hablaríamos de ella, pero a la semana que no hablamos de Gaby, subo foto aquí..."

La foto de la polémica

Gabriela Guillén subió esta story en su perfil de Instagram en la que aparece un bebé con una foto y un texto que pone: "Mi despertador usa pijamita, tiene aliento a leche y una sonrisa que derrite mi corazón". Además en el plató han recordado el encuentro que tuvieron tanto ella como Bertín Osborne y cómo avanza la prueba de paternidad del cantante.Cortázar comentó: "El proceso de ADN sigue su curso y ella está deseando que se aclare ya".