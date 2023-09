Desde que Anita llegó a la vida de Ana Obregón, se siente más viva. Ella misma lo admite, la niña la ha "devuelto a la vida" y lo demuestra siempre que puede a través de sus redes sociales.

El pasado jueves, la presentadora publicó un carrusel de imágenes con Ana Sandra para celebrar sus seis meses. "Hoy hace seis meses que me devolviste la vida, Anita. Sé que tu papá lo celebrará desde el cielo, apagando las velas de tu tarta de biberones", escribe la actriz y presentadora en su cuenta de Instagram, asegurando que "conseguir este milagro deseado desde la eternidad" le da "un poquito de paz".

Durante el verano, Ana Obregón volvió a España con Ana Sandra, la hija de Aless Lequio, que falleció en 2020 a causa de un cáncer. El joven, único hijo de la presentadora, dejó escrito en un testamento ológrafo pocos días antes de morir que deseaba tener hijos aunque estuviera muerto.

"Estaba muy malito y casi no podía ni escribir. Dejó en un papel su testamento, su última voluntad. ¿Qué tipo de madre no realiza la última voluntad de su hijo? ¿Qué tipo de madre en el mundo haría eso? Dime una solo. ¿Sería una buena madre? No. Era su deseo", le explicó Ana a Carlos Sobera en una entrevista.

La presentadora nos muestra su immensa alegría en compañía de la hija biológica de Aless semanalmente, siempre sonriente ante la cámara. En estos últimos seis meses, hemos sido testigos de su crecimiento gracias a las publicaciones en las redes sociales de la abuela más feliz del mundo.

Ana Obregón defiende a su hija ante el acoso a menores

Sin embargo, esta compartición de fotos y vídeos ha generado críticas por parte de algunos seguidores. Algunos consideran que la actriz, la inolvidable protagonista de Ana y los siete, podría estar exponiendo demasiado a Anita en las redes sociales.

Ana Obregón, a pesar de mostrar la identidad, tanto de su hijo Aless como de Ana Sandra libremente en sus redes sociales y a través de entrevistas, siempre a defendido a imagen de los menores ante el ojo de los paparazzis. Su lucha fue tal que incluso consiguió que se dejara de mostrar los rostros de los hijos de los famosos, pixelando sus caras.

En relación a esta controversia, a todos aquellos que han expresado estas preocupaciones, la bióloga ha transmitido el siguiente mensaje: "Y si, creo que os debo compartir mi alegría, ya que durante tres años me habéis acompañado en mi dolor por el duelo de mi hijo. Publicar fotos de tu hija - nieta no va en contra de la defensa de un menor". Ella ha sido totalmente transparente con sus seguidores al compartir esta nueva y bella etapa que está viviendo.

"Defender a un menor es conseguir que el gobierno subvencione a las miles de familias españolas que no tienen ni para comprar pañales. Defender a un menor es conseguir que algún gobierno invierta en la investigación del cáncer infantil, que no lo hace. Defender a un menor es no votar a favor de una chapuza de ley llamada “Ley del sí solo es sí” qué rebaja la pena a pederastas , como a aquel que violó y asesinó a un niño de 7 años", continua. "Eso es defender a un menor y no presumir de tus hijos o tus nietos o de quien te dé la gana", sentencia.