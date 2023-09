Ana Obregón vuelve a la televisión con la segunda temporada de 'Joaquín, el novato', su regreso después de convertirse en madre-abuela de Ana Sandra. Esta entrevista es el as en la manga que Antena 3 ha guardado para competir con programas exitosos de otras cadenas, como 'GH VIP 8' y 'MasterChef Celebrity'. ¡Una sorpresa que no te puedes perder!

"Estamos muy contentos porque, para estos nuevos programas, enormes personajes han aceptado acompañarme y ayudarme para intentar conseguir sacar lo mejor de mí; y para que, al final de cada programa, el debut sea al menos decente y pueda salvar los muebles. Veremos...", bromea Joaquín sobre la segunda temporada de 'Joaquín, el novato'.

Pero no solo Ana Obregón se une al elenco, hay otros nombres destacados como Bárbara Rey, Sonsoles Ónega, Manu Carrasco, Paco León, Almudena Cid y Roberto Leal. ¡La emoción está garantizada en cada entrevista de Joaquín!

Así le pidió Aless Lequio tener una hija a Ana Obregón

La maternidad de Ana Obregón se ha visto envuelta en controversia debido a su elección de gestación subrogada con el esperma de su hijo fallecido. Después de muchas portadas exclusivas y atención mediática, Ana Obregón ha roto su silencio en esta entrevista.

En un momento impactante, Ana revela cómo Aless Lequio le pidió tener descendencia en su lecho de muerte. "No lo he contado nunca. Él ya casi no podía ni escribir. Pidió un papel y escribió lo que se dice testamento ológrafo", comienza a contar."Y lo escribió: 'En caso de que me pase algo, mamá, papá, por favor, haced esto'. Ese era el deseo de mi hijo, su última voluntad. Era muy niñero. Era lo que quería y es lo que me pidió", relata.

Y profundizando aún más, Ana Obregón dice: "Cumplir su deseo es lo que me ha perdonado la vida cada día de estos 3 años. En su última voluntad él dice: 'Acordaros que tengo esta muestra en Estados Unidos, utilizadla porque es mi última voluntad ser padre'". Una confesión que ha conmovido, sin duda, a Joaquín.