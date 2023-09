'El musical de tu vida', el nuevo programa de Telecinco que combina el talk show y el género musical, busca repasar la vida de artistas importantes de nuestro país intercalando actuaciones de teatro musical que homenajean momentos destacados de la vida del invitado a la vez que se realiza una entrevista.

La primera entrega llegó el pasado miércoles a las pantallas con Ana Obregón, una de las personas que más protagonismo han tenido este año debido a la gran controversia que ha generado el nacimiento de su nieta Ana Sandra, que fue gestada a través de un vientre de alquiler y con el esperma que dejó congelado su hijo Aless, fallecido en mayo de 2020 debido a un cáncer.

Junto a Carlos Sobera, la presentadora, actriz y bióloga, ha compartido los momentos más emocionantes de su vida, desde sus primeros recuerdos de infancia hasta los últimos años, reviviendo tanto sus momentos más felices como la etapa que más ha impactado su existencia: la pérdida de su hijo Aless.

Tras rememorar un conmovedor episodio, Ana no pudo contener sus lágrimas, y Carlos Sobera tampoco pudo evitar emocionarse. La partida de Aless marcó un punto de quiebre en la vida de la actriz, quien ha enfrentado una nueva realidad. Sin embargo, Ana siempre ha mantenido viva la memoria de su hijo y se ha dedicado a cumplir sus sueños.

Por primera vez, Ana ha compartido abiertamente sus sentimientos sobre la pérdida de su hijo y el nacimiento reciente de su nieta, desde el fondo de su corazón. Ana ha relatado su experiencia, destacando una conversación con su hijo antes de su partida: "Mi hijo, dos semanas antes de dejarnos, en el hospital, me pidió que le diera un bolígrafo y un papel. Me dijo 'mira, mamá, yo no sé si voy a estar aquí pero, en caso de que no esté, yo quiero dejar una hija o un hijo en la Tierra, juradme y prometedme que lo vais a hacer", recordó Ana.

La actriz también compartió su determinación para cumplir la última voluntad de su hijo: "Estaba muy malito y casi no podía ni escribir. Dejó en un papel su testamento, su última voluntad. ¿Qué tipo de madre no realiza la última voluntad de su hijo? ¿Qué tipo de madre en el mundo haría eso? Dime una solo. ¿Sería una buena madre? No. Era su deseo", continuó Ana.

En un emotivo momento, Ana habló de su nieta de una manera que nunca había hecho antes: "Anita huele a mi hijo. Es todo. He vuelto a vivir otra vez. La vida ahora tiene significado. Anita es el motivo que me ha perdonado la vida durante los tres años que no quería estar aquí".