"Adicto". Así se confirma Pipi Estrada. El periodista ha asegurado en una reciente entrevista que lo suyo es un caso "diagnosticado y confirmado". Eso sí, por él mismo.

Pipi Estrada es un periodista y tertuliano asturiano. Nacido en Gijón en 1957, en los años 70 se fue a Madrid para estudiar Ingeniería Industrial. A principios de los 80 comenzó a trabajar en radio. Primero en Radio 80, para luego pasar por Antena 3 Radio (donde trabajó con José María García), Cope, Onda 6 o Punto Radio.

En 2003 Pipi Estrada pasó de notario de la información deportiva a protagonista en la prensa rosa, después de que se conociese que mantenía una relación extramatrimonial con Terelu Campos. Posteriormente, tuvo una relación con la actriz de cine para adultos Miriam Sánchez, con la que tuvo una hija.

En esa época Pipi Estrada dio el salto a la televisión y su estilo viró hacia el mundo del corazón. En 2006 participó en 'Supervivientes'. Posteriormente, fue colaborador de programas como 'A tu lado', 'Sálvame', 'Mujeres y hombres y viceversa' o el Deluxe. De todos modos, no siempre dejó de lado su faceta de periodista deportivo. Entre 2011 y 2022 participó en "Punto pelota", primero, y en 'El chiringuito de los jugones', después.

Recientemente, Pipi Estrada concedió una entrevista al medio 'The Objective'. Fue una conversación que posteriormente colgaron en formato vídeo en su página web, en la que en un tono gamberro y desenfadado, el gijonés hace un repaso de su vida.

Su hija con Miriam Sánchez

Pipi Estrada ha compartido una foto con su hija en común con Miriam Sánchez para presumir de lo mayor que está. El que fuera colaborador de 'Sálvame' y ahora tertuliano de 'Fiesta' ha dejado a sus seguidores sin palabras con esta imagen actual de su 'niña', que este verano ha cumplido 16 años y "cada día más parecida a su madre".

La pequeña (ya no tan pequeña) Miriam - se llama como su madre- ha acaparado todas las miradas, y no es para menos. Eso es lo que pretendía el periodista deportivo al compartir esta instantánea en su perfil oficial de Instagram, donde ha 'regalado' a sus seguidores la oportunidad de que puedan ver lo mucho que ha crecido su hija en los últimos años. Y es que no son muchas las veces que el televisivo publica fotografías de la menor en las redes sociales.

Pero si hay algo que ha llamado la atención de los seguidores del que fuera colaborador de 'Sálvame', y tertuliano en 'Fiesta', es lo mucho que la joven de 16 años se parece a su madre, Miriam Sánchez. "Qué hija tan bonita tienes", "se parece muchísimo a la madre, tiene su boca", "tu hija es una monada", "está preciosa", "tienes una hija preciosa" o "menos mal que ha salido a la madre", comentan otros con humor.

Finalmente, Pipi ha eliminado la imagen de su cuenta de Instagram.