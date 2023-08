La forma más fácil y cómoda de teñir de colorido el exterior de un hogar es con plantas resistentes al calor y al frío. Sin embargo, hay plantas más fáciles o más difíciles de cuidar. "Si se vive en una zona donde el clima es muy caluroso en verano y frío en invierno, hay que buscar plantas que puedan adaptarse a esas condiciones", asegura Núria Abellán, responsable de las colecciones de vivero del Jardí Botànic de Barcelona.

Y el truco es muy sencillo, añade la experta: "Busca el lugar de origen de la planta y cuídala como si estuvieras allí: si es un sitio en el que hace mucho sol y llueve poco, si suele haber sombra o medio sombra… Hay que informarse y aplicar el sentido común", sentencia Abellán.

Y pone el ejemplo de una variedad de cactus autóctona de Chile, una planta suculenta "que vive de las nieblas matutinas, prácticamente sin agua", por lo que es lógico que a esa planta se la tiene que regar en pequeñas dosis y no muy a menudo.

Plantas aromáticas: la mejor opción para el exterior

Bajo esta premisa, sería lógico pensar que, con la diversidad de clima que hay en España, no hay un tipo de planta que pueda sobrevivir en una punta del país y en la otra -en Galicia y en Madrid a la vez, por poner un ejemplo- pero no es así. "Cualquier planta aromática es fácil de cuidar y no requiere mucho esfuerzo", puntualiza Abellán, si se tiene en cuenta que en el Atlántico necesitará menos agua y más luz que en el Mediterráneo.

Pero también hay plantas más vistosas que cualquier persona puede tener en su balcón o jardín, aunque no sea muy diestro con ellas, porque no requieren apenas cuidados y son resistentes al calor y al frío, como estas diez:

1. Clavel

Su nombre científico genérico es Dianthus caryophyllus, y es una planta herbácea perenne originaria del sur de Europa que puede llegar a alcanzar un metro de altura. Hay muchas variedades de clavel, que es una flor agradecida y que requiere de pocos cuidados. Sus flores empiezan a brotar ahora, en primavera, y lo hacen hasta casi el otoño, tienen una fuerte fragancia y sus colores más comunes son el rojo, el rosado, el blanco, el amarillo... Necesita estar expuesto al sol y al agua de forma frecuente, y resiste el calor sin problemas (hasta 40º) y a heladas de hasta -5ºC.

2. Begonia

Es una planta de origen tropical que procede de lugares como el centro y sur de América, Asia y África, pero que ha sabido adaptarse a un clima en las antípodas del de sus orígenes. La mayoría -tiene más de 1.500 especies distintas- requieren temperaturas cálidas, sombra ligera (pocas toleran el sol directo) y suelo que no esté constantemente húmedo, pero que tampoco se deje secar completamente. Muchas de las especies crecen y florecen durante todo el año. Necesita temperaturas cálidas o suaves de entre 18 y 22 grados, pero resiste mínimas de 7 y 10º y máximas de 38º, dependiendo de la especie.

3. Lavanda

Es una planta aromática y subarbustiva, originaria de la región mediterránea, que puede alcanzar una altura de hasta un metro. Sus preciosas inflorescencias de color morado brotan en primavera y verano. Y para subsistir le basta el sol directo y poca agua. Resiste sin dificultad las heladas de hasta los -5ºC y las temperaturas altas de 38-39ºC.

4. Rosal

Es el arbusto de flor más popular del mundo. Originario de Asia, Europa, América del Norte y África noroccidental, mide entre 2 y 20 metros, dependiendo de la especie. Produce flores, generalmente aromáticas, durante gran parte del año. Y es una planta muy productiva y agradecida: sin apenas cuidados y solo poniéndola en el exterior y regándola entre tres y cuatro veces por semana en verano y cada cuatro o cinco días el resto del año, resiste temperaturas que van desde los 38ºC hasta los -12º.

5. Petunia

Nativas de Sudamérica, son plantas perennes que necesitan lugares muy luminosos y tener entre 4 y 5 horas diarias de sol directo, aunque también pueden crecer en lugares de sombra parcial dando menos flores. Su altura oscila entre los 30 y los 50 cm y crece formando macizos, por lo que se suele utilizar para crear borduras y parterres en el jardín. Sus flores son abundantes, sin parar desde principios de primavera hasta finales de otoño. Pueden tener cualquier color excepto el naranja y existen variedades bicolores. También se cultiva en macetas y jardineras. Les gustan las temperaturas cálidas de entre 16 y 25 grados, pero resisten hasta 4ºC en invierno y 36º en verano.

6. Capuchina

Es una planta ornamental originaria de América del Sur, de hoja caduca, que no supera los 50 cm de altura. Existen numerosas variedades con flores rojas, anaranjadas o amarillas, y tiene numerosas propiedades: antioxidantes, diuréticas, antisépticas, antibióticas... Las semillas germinan en unos 14 o 20 días y florece en 7-10 semanas después de la siembra. Es de climas templados, pero tolera las heladas siempre que no sean muy intensas y largas. Las temperaturas máximas que acepta son 36º y las mínimas, entre 5º y -1º.

7. Caléndula

Planta herbácea, aromática y perenne, no se sabe a ciencia cierta su procedencia exacta, aunque sí se conoce que es del área mediterránea porque era muy utilizada por los antiguos griegos. Su nombre viene del latín calenda (calendario), por su capacidad de florecer a lo largo de todo el año. También era conocida por hindús y árabes por sus cualidades terapéuticas como hierba medicinal. Puede llegar a medir hasta 50 cm de alto y sus flores, que son de tonalidades naranja y amarillo vibrante, se cierran de noche y se abren al amanecer y resiste perfectamente temperaturas altas y bajas (de hasta 39º y -5º, siempre que no sean persistentes).

8. Geranio

Considerado el 'rey de los balcones', agrupa 422 especies que dan flores de casi todos los colores: rojo, rosado, blanco, púrpura... Su hábitat son todas las regiones templadas del mundo, incluidas las zonas montañosas de los trópicos, aunque se encuentran mayoritariamente en la región oriental del Mediterráneo. La flor llega a medir hasta 45 cm y resiste temperaturas de hasta -3ºC, aunque la nieve y el granizo pueden estropear sus hojas. Aguanta temperaturas máximas de hasta 40º y tolera luz solar directa constante.

9. Buganvilla

Es una planta trepadora y espinosa, oriunda de Sudamérica y muy apreciada por su espectacular floración (de colores fucsias, rosas, blancos...) y porque no exige mucho mantenimiento. Puede llegar a alcanzar los 6-8 metros de altura y puede tolerar temperaturas de hasta 38ºC pero es sensible a las heladas: aguanta temperaturas de 5ºC pero a -3ºC o inferiores muestra daños.

10. Clemátide

Engloba alrededor de 300 especies de plantas herbáceas y son trepadoras originarias de Europa y Asia. Puede llegar a alcanzar los 3 metros de altura y requiere de sol directo o sombra moteada, que es la que se produce debajo de los árboles frondosos. Sus flores son variadas en forma -de campanilla, estrella o farolillo- y color -blancas, violetas, azul marino o pálido, púrpuras...- y tienen un aroma similar al jazmín, aunque es menos delicada. Resiste muy bien los cambios climáticos y el frío, llegando a soportar extremos de hasta -15º y 22ºC.