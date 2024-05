Los taxistas, preocupados por la gran demanda durante la temporada

Los taxistas se muestran preocupados por la gran demanda a la que tendrá que hacer frente el sector durante la temporada turística que se acaba de iniciar en Baleares. Así lo explica el presidente de Taxis-Pimem, Biel Moragues, quien considera fundamental el refuerzo del transporte público este verano en las horas punta como por ejemplo la de llegada de los cruceros a Palma.

«Nos molesta que siempre se traslade al sector del taxi la responsabilidad de cubrir las carencias que presenta el transporte. Nosotros no podemos cubrirlo todo, es fundamental elaborar un plan estructural basado en la mejora del transporte colectivo y apostar por más frecuencias en elementos estratégicos como son la llegada de cruceros o las líneas nocturnas», determina Moragues. El presidente de la patronal también denuncia que uno de los principales problemas por los cuales el sector no es capaz de afrontar la demanda es la falta de conductores. «Está bien sacar 200 licencias temporales pero si luego no hay conductores por el tema de los exámenes es un brindis al sol. Estamos muy lejos de contar con el número de taxistas necesarios para hacer frente a la situación actual», expresa Moragues. En cuanto al nuevo horario de verano que ya ha entrado en vigor y que permite a los taxistas trabajar durante las 24 horas al día durante toda la semana, considera que es una buena medida aunque vuelve a incidir en el problema de la falta de conductores. «La mayoría de los taxis tan solo cuentan con un conductor, con lo cual es imposible que trabajen las 24 horas al día sin descanso. Lo ideal es que estuvieran operando como mínimo dos taxistas pero ahora mismo no hay», detalla Moragues.

Licencias

El área de Movilidad del Ayuntamiento de Palma confirmó el pasado 27 de abril que para este año se han adjudicado un total de 163 licencias temporales de taxis, en el marco de la convocatoria de licencias a la que se presentaron 200 taxistas.

De estos, han obtenido el permiso 135 con licencia, a los que hay que sumar otros nueve taxis adaptados a personas con movilidad reducida, y han obtenido la licencia temporal otros 16 taxistas asalariados, de los que tres son para personas con movilidad reducida.

El máximo responsable de Movilidad, Toni Deudero, subrayó que estos taxistas deben cumplir una serie de requisitos de obligado cumplimiento entre los que se encuentran que la autorización para conducir es de carácter personal e intransferible y no se puede transmitir en ningún caso ni arrendar esta licencia municipal.

Turnos de verano | Podrán trabajar las 24 horas del día

Los taxistas de Palma podrán trabajar las 24 horas del día durante toda la semana este verano, según anunció ayer el área de Movilidad del Ayuntamiento. Unos horarios que ya han entrado en vigor y que estarán presentes hasta el mes de octubre tras lo acordado por parte del sector. «La Mesa del Taxi acordó por unanimidad que, con el fin de agilizar el servicio en función de la demanda, se establecía que hasta el mes de abril los taxistas trabajasen durante cuatro días con uno de libranza y de mayo a octubre podrían hacerlo todos los días las 24 horas», explicó el teniente de alcalde de Movilidad, Toni Deudero.