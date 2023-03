Si estás buscando una manera económica y eficaz de limpiar el suelo sin tener que utilizar una aspiradora, la mejor opción es simplemente utilizar una escoba.

A menudo, no se le da un uso correcto a la escoba, lo que hace que la suciedad no se elimine por completo. Sin embargo, ahora es el momento de cambiar eso. Existe un truco ingenioso y rápido que no mucha gente conoce y que te permitirá eliminar la suciedad en lugares difíciles de alcanzar sin dejar ningún residuo.

Al realizar la limpieza diaria de la casa en cada habitación, es importante seguir un proceso ordenado y detallado. La mayoría conocen el método de comenzar desde arriba hacia abajo. Primero se retira el polvo de los diferentes objetos y utensilios, seguido de la limpieza de los muebles y otros accesorios, y finalmente, se limpia el suelo. Este proceso ahorra tiempo y energía, ya que cualquier polvo restante caerá al suelo. No obstante, es crucial recoger todo el polvo en este punto para eliminarlo completamente de una vez.

Lidl tiene a la venta un dispositivo que es ideal para facilitar la tarea de limpieza, sin necesidad de esforzarse demasiado. Además de barrer, es capaz de fregar el suelo, recolectando todas las pelusas, polvo, migajas y otros residuos que puedan haber caído en la superficie de nuestro hogar.

Se trata de una mopa con función de pulverización, diseñada para limpiar baldosas y otros tipos de suelos lisos. Dispone de un mecanismo que emite una neblina pulverizada dosificable al presionar la palanca.

Esta mopa con pulverizador tiene un precio de 14,99 euros y cuenta con un depósito extraíble para agua y detergente. Sus fundas están hechas con un 90% de material reciclado y viene con un par de ellas: chenilla y vellón de coral.